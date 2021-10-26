Emirhan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EMİRHAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Emirhan

Emirhan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe ve Arapça

Türkçe ve Arapça TDK'ye göre anlamı: Emirhan isminin anlamı Kişi Adları Sözlüğü'ne göre 'bey'dir.



EMİRHAN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe ve Arapça kökenli bir isim olan Emirhan, 'bey' anlamına gelmektedir. Arapça “buyruk, komut, bir kavim, aşiret veya ülkenin başı ve prens, şehzade” anlamına gelen “Emir” ile “eski Türklerde kağana bağlı veya kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı ve Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen “Han” isminin birleşiminden oluşmaktadır.

EMİRHAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Emirhan ismi samimiyete, idealizme ve iradeye ilham verir. Titiz, ayırt edebilme gücü yüksek olan ve oldukça dikkatli kişilerdir. Dostluğa önem verir, neşeli ve esprilidir. Bununla beraber bu isim, mantığın ve zekânın kıvraklığını ve her şeyle uyumluluk sağlamayı da göstermektedir. Özellikle maddi ve materyal konularda yeteneklidirler. İşleri sabırla ele alır, detayları sever ve bu konularda gelişmiş bir el yeteneğine sahiptir. Ayrıca kendisine ve vücuduna büyük özen gösterir.

EMİRHAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Emirhan Aydoğan

Emirhan ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Adnan, Alişan, Alpaslan, Batuhan, Boğaçhan, Cengizhan, Demir, Emir, Emre, Gürhan, Han, Hakan, Karahan, Kerimhan, Noyan, Oğuzhan, Uğurhan, Yavuzhan (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA EMİRHAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe ve Arapça kökenli birleşik bir isim olan Emirhan, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin başında yer alan “E” harfi, kişiye karmik olarak coşkulu ve tutkulu bir yapı kazandırır.

M: Bu harfe sahip isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi, evrenselliği ve yüksek bilinci ifade eder. Bu harfe sahip insanlar dünyayı maddi ve manevi olarak tüm boyutlarıyla algılarlar.

R: R harfi numerolojide 9 rakamına eşdeğerdir ve bu harfin sahipleri vicdanlı, merhametli, iyi birer öğretmendirler.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

A: “A” harfi bencil bir enerjiye sahiptir. Bu harfe sahip insanlar önceliklerini kendilerinden yana kullanırlar.

N: “N” harfine sahip insanlar şaşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir ve anlayışlı insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Emirhan İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Borsa, Alım-Satım, Metafizik, İdareci veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, yeniliklere açık, hayattan keyif almayı bilen, özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. İsmi N ile biten kişiler, inatçı ve rekabetçi insanlardır. Bu özellikleri tarafından zaman zaman yanlış anlaşılsalar da bu durum onları daha hırslı hissettirir.

EMİRHAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Emirhan ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 8, 9, 19, 26 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.