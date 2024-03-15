Çocuğunuz iki yaşından sonra bile parmağını emiyor mu? İşte 5 nedeni

Parmak emme, bebekler ve küçük çocuklar arasında yaygın bir davranıştır. Bebekler için rahatlık ve kendini sakinleştirme kaynağı olarak görülür. Ebeveynler genellikle bunun neden olduğunu ve doğal olarak ne zaman durması gerektiğini merak eder. Tipik olarak çocuklar, alternatif başa çıkma mekanizmaları geliştirdikçe iki ila dört yaşları arasında başparmaklarını emmeyi bırakırlar. Bazı ebeveynler parmak emmeyi sevimli veya normal bulsa da, uzun süreli parmak emme diş sorunlarına yol açabileceğinden bu alışkanlığın ele alınması önemlidir. Alışkanlık erken çocukluk döneminden sonra da devam ederse, potansiyel diş problemlerini önlemek ve uygun ağız gelişimini desteklemek için müdahale gerekebilir. Peki parmak emmeyi nasıl durduracağınızı merak mı ediyorsunuz? Çocuğunuzu bu alışkanlığı bırakması için birçok şekilde nazikçe teşvik edebilirsiniz. Öğrenmek için okumaya devam edin.

BEBEKLERDE PARMAK EMMENİN NEDENLERİ NELERDİR?

Bebekler doğdukları andan itibaren parmak emmeye başlarlar. Çocuk doktoru Dr. Madhavi Bhardwaj, aslında bazı bebeklerin bunu anne karnında bile öğrendiklerini söylüyor. Bebeklerin rahatlık bulduğu bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. Bebekler sadece başparmak değil, lastik oyuncaklarını emme alışkanlığını da geliştirebilirler. Bu alışkanlık kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlayarak çocukların stresle, kaygıyla veya can sıkıntısıyla baş etmelerine yardımcı olur. Parmak emme yaygın ve genellikle zararsız olsa da, eğer çocuğunuz kuvvetli bir şekilde emerse, bunun dişlerin hizalanması ve büyümesi üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINDA PARMAĞINI EMMEYİ BIRAKIR?

Belirli bir yaş olmasa da, bazı bebekler genellikle 6 veya 7 aylıkken başparmaklarını emmeyi bırakır, bazıları ise iki ila dört yaşlarında başparmaklarını emmeyi bırakır. Aslında bazı çocuklar, özellikle kendilerini stresli veya endişeli hissediyorlarsa, bu alışkanlığı erken çocukluk döneminde veya sonrasında da devam ettirebilirler. Uzmanlara göre bir çocuk 5 yaşından sonra bile parmağını emiyorsa bu bir alışkanlık haline gelmiş demektir ve yavaş yavaş bu alışkanlığı kırmak için çaba sarfetmeye başlamanız gerekir.

Çocukların başparmaklarını emmesini engellemek için biber sürmenin riskleri nelerdir?

Parmak emmeyi önlemek için çocuğun başparmağına biber uygulamak zararlı ve potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Biber, ciltte tahrişe, yanmaya ve hatta kabarmaya neden olabilen kapsaisin içerir. Ayrıca çocukta rahatsızlık ve duygusal sıkıntıya neden olabilir. Parmak emme alışkanlıklarına karşı nazik, tahriş edici olmayan yöntemleri keşfetmek daha güvenli ve daha etkilidir.

ÇOCUKLARDA PARMAK EMME NASIL DURDURULUR?

1. Tetikleyicileri tanımlayın

Çocuğunuzda parmak emmeyi tetikleyen durumlara veya duygulara dikkat edin. Can sıkıntısı mı, kaygı mı, yoksa yorgunluk mu? Bu tetikleyicileri tanımlayarak çocuğunuzun parmak emme yerine alternatif başa çıkma mekanizmaları veya dikkat dağıtıcı şeyler bulmasına yardımcı olabilirsiniz.

2. Çocuğunuzu meşgul edin

Çocuğunuza, oyuncaklarla oynamak, çizim yapmak veya herhangi bir oyuna katılmak gibi ellerini meşgul edecek alternatif aktiviteler sunun. Çeşitli dikkat dağıtıcı şeyler sağlamak, dikkatlerini parmak emmekten uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.

3. Sadece sonuçları değil çabaları da övün

Çabaları için övgü ve ödüller sunarak çocuğunuzu parmak emmeyi bırakmaya teşvik edin. İster parmak emmeden bir saat geçirmek olsun, yol boyunca her küçük zaferi kutlamaya odaklanın. Olumlu pekiştirme, çocuğunuzu bu alışkanlığı bırakmaya motive etmede uzun bir yol kat edebilir.

4. Çiğnenebilir atıştırmalıklar sunun

Havuç çubukları veya elma dilimleri gibi çiğneme gerektiren sağlıklı atıştırmalıkları elinizde bulundurun. Çocuğunuzu başparmağını emme isteği hissettiğinde bunları atıştırmaya teşvik edin.

5. Nazik hatırlatmalar yapın

Parmak emmeye başladığını fark ettiğinizde çocuğunuza nazikçe ve tutarlı bir şekilde parmak emmeyi bırakmasını hatırlatın. Sert veya utandırıcı bir dil kullanmaktan kaçının çünkü bu, çocuğunuzda suçluluk veya endişe duygularına yol açabilir. Bunun yerine, destekleyici ve teşvik edici bir şekilde nazik hatırlatmalar sunun.

BİR ÇOCUK DAHA BÜYÜK YAŞTA BİLE PARMAĞINI EMERSE NE YAPMALI?

“Bu durumda bunu çocukla konuşun ve başparmağını ne zaman ağzına götürdüğüne dikkat edin. Onu başkalarının önünde azarlamak veya alay etmek yerine, konuyu özel olarak ele alın ve onların sorununu veya bakış açısını anlamaya çalışın. Çoğu zaman çocuklar stres veya endişe altında olduklarında ya da sıkıldıklarında başparmaklarını emerler. Bu nedenle stres düzeylerini yönetmelerine yardımcı olmaya ve onları sakin ve sakin tutmaya çalışın. Bhardwaj, bacak sallama, tırnak yeme veya parmak emme gibi alışkanlıkların 10 yaşından sonra da devam etmesi durumunda bir doktordan yardım almayı düşünebilirsiniz” diyor.