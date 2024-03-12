Çocuğunuz yemek mi seçiyor? Üstesinden gelmenin 11 yolu

Yemek seçme çocuklar arasında tipik bir sorundur ve genellikle yeni yiyecekleri deneme konusundaki isteksizlik veya belirli bir renk veya türdeki yiyecekleri tercih etme ile kendini gösterir. Ebeveynler için bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da, altta yatan nedenleri anlamak ve yapıcı stratejiler benimsemek, yemek zamanlarını daha uyumlu hale getirebilir ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edebilir.

ÇOCUKLAR NEDEN YEMEK SEÇER?

Acı ve ekşi tatlara karşı doğal isteksizlik

Biyolojik olarak çocuklar daha tatlı tatları tercih etme eğilimindedir; bu, tarihsel olarak insanların zehirli maddelerden kaçınmasına yardımcı olan bir özelliktir. Bu doğal yatkınlık, çocuklar arasında acı ve ekşi gıdaların yaygın olarak reddedilmesini açıklayabilir.

Artan duyusal farkındalık

Çocukların genellikle daha keskin bir tat ve koku duyusu vardır, bu da onları yiyeceklerin dokusu, aroması ve lezzeti dahil olmak üzere nüanslara karşı daha duyarlı hale getirir. Bu artan farkındalık, yetişkinlere son derece lezzetli görünen gıdaların reddedilmesine yol açabilir.

Duygusal ve davranışsal etkiler

Yemek seçmek aynı zamanda daha geniş duygusal veya davranışsal sorunların bir göstergesi de olabilir. Örneğin duygularını yönetmekte güçlük çeken çocuklar daha seçici yeme alışkanlıkları da sergileyebilirler.

Çevresel ve ailesel faktörler

Ebeveynin yemekle ilgili tutum ve davranışlarını da içeren yeme ortamı, çocuğun yeme alışkanlıklarını şekillendirmede önemli bir rol oynar. Zorla besleme uygulamaları yiyecek ve yemek zamanlarıyla olumsuz ilişkilere yol açabilir.

YEMEK SEÇEN ÇOCUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN 11 YOL

1. Olumlu bir bakış açısını benimseyin

Yemek seçmenin birçok çocuk için normal bir gelişim aşaması olduğunu kabul edin. Yeni gıdalara tekrar tekrar maruz kalmak yavaş yavaş kabul edilmeye yol açabileceğinden sabır ve ısrar çok önemlidir.

2. Mutfak ufkunu erkenden genişletin

Yaşamın erken dönemlerinde çok çeşitli yiyeceklerle tanışmak, çocuklarda daha maceracı bir damak zevki geliştirmenize yardımcı olabilir ve onları büyüdükçe yeni yiyecekleri denemeye daha açık hale getirebilir.

3. Dokuları ve zevkleri çeşitlendirin

Farklı doku ve tatlarla denemeler yapmak, yeni yiyecekleri keşfetmeyi göz korkutucu bir zorluktan ziyade heyecan verici bir maceraya dönüştürebilir.

4. Şampiyon aile yemekleri

Paylaşılan yemekler, sağlıklı beslenme davranışlarını modellemek için güçlü bir fırsat sunar. Aile üyelerinin çeşitli yiyeceklerden hoşlandığını görmek, çocuklara kendi beslenme tercihlerini genişletme konusunda ilham verebilir.

5. Yiyecek savaşlarından uzak durun

Yiyecekleri pazarlık aracı veya çatışma kaynağı olarak kullanmaktan kaçının. Sakin ve baskısız bir ortam, yeni yiyecekleri denemeye yönelik daha olumlu tutumları teşvik eder.

6. Güvenilir bir beslenme rutini oluşturun

Tutarlı yemek ve atıştırmalık zamanları açlığın düzenlenmesine yardımcı olur ve otlatmaya olan bağımlılığı azaltır, bu da yemek zamanında yeni yiyecekler denemeye olan ilgiyi azaltabilir.

7. Yemek zamanı özerkliğini geliştirin

Çocukların yemek seçimlerinde söz sahibi olmasına izin vermek ve onları yemek hazırlama sürecine dahil etmek, yeni yiyecekleri deneme isteklerini artırabilir.

8. Sunum konusunda yaratıcı olun

İlginç şekiller oluşturmak için kurabiye kalıpları kullanmak gibi yemekleri görsel olarak çekici ve eğlenceli hale getirmek, çocukları yeni yiyecekleri tatmaya daha açık olmaya teşvik edebilir.

9. Kapsayıcı bir yemek planlama sürecini teşvik edin

Çocukları yemek seçme ve hazırlama sürecine dahil etmek, yeni yiyeceklerin gizemini çözebilir ve onları daha çekici hale getirebilir.

10. Küçük zaferleri kutlayın

Çocuğunuz yeni bir yiyecek denediğinde onu hemen sevmese bile bunu takdir edin ve kutlayın. Olumlu pekiştirme zamanla daha maceracı yemeyi teşvik edebilir.

11. Yiyecek konusunda eğitim verin

Çocuklara yemeğin nereden geldiğini ve besin değerini öğretmek ilgiyi artırabilir ve yemeğe daha açık fikirli bir yaklaşım getirebilir.