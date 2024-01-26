Çocuğunuza akıllı telefon almayı neden ve nasıl geciktirirsiniz?

Bunlar kuşkusuz zorlayıcı nedenler. Ancak akıllı telefonlar, gelişimsel hazırlık ve ekran başında kalma süresi yönetimi nedeniyle çocuğunuz için sağlıklı olmayabilir. Araştırmalar, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 20'sinin telefonlarında günde 4,5 saatten fazla zaman harcadığını gösterdiğinden, yetişkinler bile ekran başında geçirdikleri süreyi sınırlamakta zorluk çekiyor.

Bu makale, çocuklarınıza akıllı telefon vermeyi geciktirmenin nedenlerini ve yoğun baskı altında bile nasıl dayanabileceğinizin yöntemini anlatıyor.

ÇOCUKLARA AKILLI TELEFON ALMAYI NEDEN GECİKTİRMELİSİNİZ?

Gelişimsel hazırlık

Çocuğunuz İnternet ile ilgili sorumlulukları ve potansiyel riskleri kaldırabilir mi? Çoğu ebeveyn, 8 ila 13 yaş arası çocuklarının telefon sahibi olmak için yalvardığını itiraf ediyor. Uygulamalar, oyunlar ve sosyal medya, dopamin yollarımıza ulaşmak ve uyuşturucunun bağımlı bir kişiyi ödüllendirdiği gibi bizi ödüllendirmek için tasarlandığından bu şaşırtıcı değil.

Ne yazık ki çocuklar ekran bağımlılığına daha yatkındır ve bu bağımlılık kısa sürede oyun oynamak veya temizlik yapmak gibi diğer sağlıklı aktivitelerin yerini alır.

Sosyal etkileşimler

Akıllı telefonlar, çocukların birbirleriyle iletişim halinde kalmaları ve ödevlerini yerine getirmeleri için mükemmel bir yol sunar. Ancak çevrimiçi etkileşimler, çatışma yönetimi, kişisel gelişim ve bilişsel gelişim için çok önemli olan yüz yüze etkileşimlerin yerini almamalıdır.

Güvenlik ve gizlilik

Bazı ebeveynler çocuklarının kaçırılabileceğinden korktukları için onları telefonlarıyla takip etme ihtiyacı duyuyorlar. Bu gerçek bir tehdit ama ne yazık ki yırtıcılar çevrimiçi anonimliğin arkasına saklandıklarında daha da kötüleşiyorlar. Do Something'e göre genç kızların yüzde 20'sinden fazlası çevrimiçi olarak çıplak fotoğraf gönderdiğini itiraf etti.

Bu, ergenlik çağındaki çocuğunuzu mutlaka etkilemeyebilir ancak müstehcen içeriğe maruz kalmayı sınırlamak zordur. Ayrıca akıllı telefonlar çocukları siber zorbalığa, vücut dismorfisine ve intihar düşüncesine maruz bırakıyor; çocukların ve gençlerin baş edebilecek kadar olgun olmadığı diğer sorunların yanı sıra.

Mali hususlar

Telefonlar pahalı olabilir ve faturalar hızla artabilir. Bir telefon ve onunla birlikte gelen abonelikleri satın aldığınızı unutmayın.

ÇOCUĞUNUZA AKILLI TELEFON VERMEYİ NASIL GECİKTİREBİLİRSİNİZ?

Yaş veya olgunluk kriterlerini belirleyin

Sonunda çocuğunuz için bir telefon satın almak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden onlara belirli bir yaşa ulaştıklarında onlara bir telefon alacağınızı söyleyin veya bir telefona sahip olabileceklerini gösterin.

Örneğin ABD'de aynı okuldaki ebeveynlerin bir araya gelerek belirli bir yaşa kadar telefon almama konusunda anlaştıkları '8'ine Kadar Bekle' taahhüt programı var. Bu şekilde, çocuğunuz başkalarında telefon var diye bir telefona sahip olma konusunda baskıya maruz kalmaz.

Sorumlu telefon kullanımı konusunda eğitim verin

Çocuklar bir telefon aldıklarında kendilerine iyi hizmet verebilmek için temel bilgilere ihtiyaç duyarlar. Onları gizlilik, güvenlik, dengeli ekran süresi ve saygılı iletişim konusunda eğitebilirsiniz.

Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında size gelmeleri için açık iletişimi kolaylaştırdığınızdan emin olun.

Başlangıç seviyesinde telefonlarla başlayın

Bir akıllı telefon satın almadan önce ona sınırlı özelliklere sahip “minimalist” veya “aptal” bir telefon vermeyi deneyin. Köşelerini ve bucaklarını bildiğiniz için eski telefonunuzu bile onlara verebilirsiniz.

Alternatif olarak, asıl sorun çocuğunuzun güvenliği ise, ona GPS özellikli saatler, Gabb telefonları, fırıldak ve daha fazlası gibi başka akıllı cihazlar da verebilirsiniz. Bu cihazlar eğlence ve iletişim özelliklerine sahiptir ancak ebeveynlerin çocuklarının İnternet erişimini izlemesine veya kısıtlamasına olanak tanır.

Sınırları belirleyin

Çocuğunuzun bir akıllı telefona sahip olması gerekiyorsa yönergeler ve kurallar belirleyin. Kullanım için sokağa çıkma yasağı koyacağınız ve bu sınırların ihlalinin sonuçlarını belirleyeceğiniz bir teknoloji sözleşmesi üzerinde birlikte çalışın.

Bir uygulamanın, web sitesinin veya oyunun zararlı olduğunu düşünüyorsanız onu geri çekin ve kararlı davranın. Elbette çocuğunuz günlerce öfke nöbeti geçirebilir, daha fazla ev işi yapacağına söz verebilir veya başka "şantaj" taktikleri deneyebilir. Uzmanlar, kurallar üzerinde anlaştıktan sonra kısıtlamaların gevşetilmemesi gerektiğini tavsiye ediyor çünkü bunlar bağımlılık yaratan davranışlardır.

Gerçek dünya bağlantılarını teşvik edin

Çocuğunuzun fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini doğru bir şekilde geliştirmek için yüz yüze bağlantılar kurmasını sağlayın. Hayatlarımız yoğun ama topluluğunuzun çocukları arasında buluşmalar düzenleyen tek ebeveyn siz olsanız bile pes etmeyin. Çocuğunuza dünya kadar iyilik yapıyorsunuz.

Çocuklara arkadaşlarıyla vakit geçirmelerine izin vermek onlara özerklik verir, onlara güvendiğinizi ve saygı duyduğunuzu gösterir.

Rol model olun

Açıkça saygısızlık ettiğiniz kuralları uygulayamazsınız. Ergenlik çağındaki çocuklar sizi bir ebeveyn olarak örnek alıyor; Zamanınızın çoğunu telefonunuzda geçirirseniz, onlar da öyle yapacaktır. Bu nedenle yemek masasında veya ailenizle ekran başında geçireceğiniz zamanı düzenleyin.