Anne-oğul, baba-kız aşkı normal mi?

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Modern çağ ve kültürel farklılıklar anne-çocuk ilişkisinin şeklini belirliyor. Ebeveyn ve çocuk ilişkisinin önemli duraklarından biri kadın-erkek ilişkileri özelinde de yaşanan cinsiyet farklılıkları. Anneler ve oğulları, babalar ve kızları arasındaki aşk malum. Peki bu durum normal mi, ileri boyuta ulaştığında ne yapmalı?

Yazı: Gülru İncu



Ebeveyn ve çocuk ilişkisi çocuk psikolojisinin en önemli alanlarından biri. Yaşadığımız çağ, modern toplum hayatı ve beylik deyişle nesil farkı gibi etkenler göz önüne alındığında konu daha büyük bir önem taşıyor. Ebeveyn ve çocuk ilişkisinin önemli parametrelerinden biri ise kadın-erkek ilişkileri özelinde de yaşanan cinsiyet farklılıkları. Anne-oğul ile baba-kız arasında kurulan ilişkinin psikolojik boyutu elbette çok önemli. Bu konuda yaklaşımlar tartışmaya müsait olsa da genel geçer doğrular var. Peki bu konuda en doğru yaklaşım ne? O en saf anne-çocuk ilişkisi, davranışlarımızın kökeninde nasıl yer ediyor? Cinsiyet farkları ebeveyn-çocuk ilişkisini nasıl etkiliyor? Sağlıklı ebeveyn ve çocuk ilişkisi nasıl olmalı? Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz ile Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca merak ettiğimiz sorulara açıklık getirdi.



ERKEK DÜNYASINI KEŞİF

Baba ile kız çocuk ilişkisinde hayal kırıklığı, hayranlık, sevgi duyguları yoğun olarak görülüyor. Kız çocukların babalarıyla kurdukları ilişki gelecekte karşı cinse ve hayata olan bakışlarını etkileme gücüne sahip. Kız çocukların erkek dünyasını keşfetmesinin ilk kez babaları aracılığıyla olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, “Bebeklikte altı aydan itibaren kız çocuklar babayı algılamaya ve keşfetmeye başlar. Bu süreç, 3-4 yaşlarına ulaşıldığında daha duygu yüklü bir hale gelir. Babanın kız çocuğuna olan yaklaşımı, çocuğun gelecekte erkeklere olan yaklaşımı konusunda belirleyicidir” diyor. Anneyle kurulan ilişki, erkek çocuğun gelecekte kadınlarla olan iletişimine yön veren en önemli etken.



KADINLA KURULAN İLK İLETİŞİM

Bugün bir erkekte beğendiğimiz ya da eleştirdiğimiz çoğu şeyin kökeninde annesinin o çocukla kurduğu en saf ilişkinin derin izlerini görmeniz mümkün. Anne ile oğul arasındaki ilişkide erkek çocukları da kız çocukları kadar anne kucağına, anne şefkatine ihtiyaç duyuyor. Anneyle kurulan ilişki, erkek çocuğun gelecekte kadınlarla olan iletişimine yön veren en önemli etken. Erkek çocukların hayatlarındaki ilk kadın anneleri. Karşı cinsi tanımaya onlar sayesinde başlıyorlar. Dr. Mehmet Yavuz, anneye güvenebilen erkek çocuğun, gelecekte ikili ilişkilerde özgüvenli bir duruş sergileyebildiğini vurguluyor.



