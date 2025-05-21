Survivor Meryem Kasap, İsmail Balaban'ın eşyalarını yaktı!

Survivor All Star 2025, tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın bitmesine sayılı bir zaman kala nefesler tutulmuş durumda.

İSMAİL BALABAN ELENDİ

All Star 2025’te son olarak yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İsmail Balaban'ın veda ettiği yarışmanın yeni bölümünde Meryem'in yaptıkları gündem oldu.

Eleme düellosunda Meryem ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi. Nefes kesen eleme gecesinde sürpriz bir sonucun ardından kazanan isim Meryem Kasap oldu.

TOKALAŞMAYI REDDETTİ

İsmail, rakibi Meryem'le vedalaşmak istedi ama Meryem tokalaşmak istemediğini söyledi.

İSMAİL'İN EŞYALARINI ATEŞE VERDİ

Elemenin ardından Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Paylaşılan fragmanda Meryem'in sinirlenerek İsmail'den kalan baraka ve eşyaları yaktığı görüldü.

Öfkeden deliye dönen Meryem, "Ben şimdi bunları yakmaz mıyım?" diyerek eşyaları ateşe atıyor.