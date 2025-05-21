Nicole Kidman'la aynı sahnede yer alan Aras Aydın'dan kıskançlık açıklaması
“Nine Perfect Strangers” dizisinde dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman’la rol alan Aras Aydın, eşi Melis Birkan ile aralarında kıskançlık var mı? sorusuna yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Melis Birkan ve Aras Aydın, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.
Ünlü çiftten Aras Aydın, gerilim dizisi “Nine Perfect Strangers”ın, ikinci sezon kadrosuna sürpriz bir şekilde katılmıştı.
Başrollerinde dünya yıldızı Nicole Kidman’ın yer aldığı dizide Aras Aydın’ın rol alması, Türkiye gündemine de damga vurdu.
Ünlü çift önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Aras Aydın, galada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Çok çalışıp emek verdiğimiz harika bir proje oldu. Benimle de çok güzel ilgilendiler. Eşim Melis’in yanımda olması motive etti. Tamamen kariyerine odaklanmış bir oyuncuyum. Hangi rol gelirse gelsin başarıyla tamamlamak için elimden ne geliyorsa onu yapmaya özen gösteririm. Böyle bir projede yer almışsam da ne mutlu bize.”