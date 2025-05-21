Nicole Kidman'la aynı sahnede yer alan Aras Aydın'dan kıskançlık açıklaması

Ünlü çift önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Aras Aydın, galada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Çok çalışıp emek verdiğimiz harika bir proje oldu. Benimle de çok güzel ilgilendiler. Eşim Melis’in yanımda olması motive etti. Tamamen kariyerine odaklanmış bir oyuncuyum. Hangi rol gelirse gelsin başarıyla tamamlamak için elimden ne geliyorsa onu yapmaya özen gösteririm. Böyle bir projede yer almışsam da ne mutlu bize.”