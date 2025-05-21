Anasayfa Magazin Hande Erçel'in yeni pozlarına beğeni yağdı! "Bu renk çok yakışmış" yorumları yapıldı
Hande Erçel'in yeni pozlarına beğeni yağdı! "Bu renk çok yakışmış" yorumları yapıldı
Kısa bir süre önce Cannes'e giden oyuncu Hande Erçel, Fransa gezisine devam ediyor. Erçel, yeni pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Takipçileri ünlü oyuncuya "Bu renk çok yakışmış" yorumlarında bulundu.
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Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri, Aşk Laftan Anlamaz, Rüzgara Bırak gibi birçok dizide rol alan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.
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Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, Fransa gezisine devam ediyor.
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Erçel, yeni pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Bebek mavisi bir bluz ve jean giyen ünlü oyuncunun tarzı beğeni topladı.
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Balmain markalı çantayla kombinini tamamlayan Hande Erçel'e takipçlerinden birçok yorum geldi.