Güneşin yararları ve zararlarını bilip hareket edin!
Çocukken denize bir girerdim dudaklarım morarana kadar çıkmazdım. Bir de hiç şezlongda yatmadan simsiyah olurdum”, “Eskiden koruma mı varmış biz kolayla yanardık; kolayla” gibi cümleler her yaz başında başlayan ve yaz bitene kadar devam eden hepimizin en az bir defa da olsa duyduğu cümlelerdir... Fakat gerçekle yüzleşmek bu cümleleri söylemek kadar kolay olmuyor. Çünkü bronzlaşma isteği ile başlayan güneşlenme ileri yaşlarda cilt kanseri gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlıyor. En kötüsü de bu hastalıkların ilk adımlarının çocukluk döneminde atılması.
Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki yaz denilince kötü yüzünü ortaya çıkaran güneşten... Güneş bizi seviyor sevmesine de bazen acımasız davranıp canımızı yakabiliyor, cildimizi önce güzelleştirip sonrasında amansız bir hastalığa sürükleyebiliyor. Daha küçük bir çocukken başlayan öfkesini ise her geçen yıl katlayarak büyütüyor. Bize ise bu öfkeye karşı hem kendimiz hem de çocuklarımız için önlem almak kalıyor. Doğal D vitamini kaynağı olan güneş, raşitizmi önlüyor
Çocukların sağlıklı gelişimi için aldığı gıda ne kadar önemli ise, güneş ışığı da o kadar önemli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülten Karasu, “D vitamini kaynağı olan güneş, kemiklerin gelişiminde büyük rol oynuyor. D vitamini eksikliğinde ise raşitizm hastalığı gelişiyor. Raşitizmli bebeklerin bıngıldağı geç kapanıyor, dişleri geç çıkıyor, oturması ve yürümesi gecikiyor. Bu nedenle güneşe çıkma doğru şekilde yapılmalı. Çocukların çok sıcak ve çok soğuk olmayan havalarda, günde en az iki saat kadar dışarı çıkarılarak güneş ışığından faydalanmaları sağlanmalı. Yaz aylarında 2-3 aylık bebeklerin güneş ışığından yararlanabilmeleri için, rüzgarsız havalarda çıplak olarak güneşe çıkarılmalarıyla D vitamini almasına yardımcı olunabilir” diyor. Çocukları güneşten korumanın yolları
Bebekler güneşe çıkarılırken, baş ve gözlerini korumak için güneş başlığı giydirilmeli. Yazın güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, çocuklar güneşe çıkarılmamalı. Güneş banyosuna ilk gün iki dakika ile başlamak ve toplamda 30 dakikayı aşmamaya dikkat edilmeli. Çocuklara güneş banyosu yaptırılırken, fanila ve şapka giydirilmeli ve çocuklar güneşin altında kesinlikle uyutulmamalı. Daha büyük çocukların ise, yaz aylarında çıplak olarak güneş banyosunun 45 dakikayı geçmemesi gerekiyor.