Çocuğunuzun ismi tek mi olsun çift mi?

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İsim konusunda karar verme aşamasındaysanız bu yazı tam sizlik! Her dönem popülerliğini koruyan bir isim mi, yoksa az rastlanan bir isim mi seçeceksiniz? Anlamı mı daha önemli, soyadıyla birleştiğinde kafi yeli ve güzel olması mı? Ve tüm bunların yanında önemli bir konu daha var: Tek isim mi olacak, çift isim mi?

Yazı: Burçin Öztınaz



Bebek heyecanıyla birlikte isim telaşı da başlar... İsim sözlükleri taranır, bazen tereyağından kıl çeker gibi karar alınır, bazen de anne-baba bir türlü ortak paydada buluşamaz. Anne ya da babanın esneklik gösteremeyerek bir isim üzerinde takılı kalması ya da tarafl ardan birinin kendi aile büyüklerinin isminde diretmesi, isim verme sürecini zora sokar. Medical Park Gebze Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ebru Yazıcı, “Burada bilinmesi gereken çocuğun bu ismi bir ömür boyu taşıyacağı, kendini nasıl algıladığı ve özgüveni ile sahip olduğu isim arasında bağ olabileceği... Bu yüzden ailelerin kendi istek ve beğenilerindense çocuğun girdiği sosyal ortamlarda ona sıkıntı yaşatmayacak isimler üzerinde odaklanmaları daha doğru. Ailenin çocuğunun biricikliğini vurgulamak adına toplumda az rastlanılan ya da telaffuzu zor isimler koymaları bu çocukların girdikleri sosyal ortamlarda isimlerini tekrar tekrar telaffuz etmek, kodlamak zorunda kalmalarına hatta bazen çocuğun kendini diğerlerinden farklı ve dışarıda kalmış hissetmesine neden olabiliyor. Bir diğer sorun da çocuğun cinsiyeti ile uyumsuz bir ada sahip olması. Erkeklerin feminen, kız çocuklarının da maskulen isimlere sahip olmaları özgüvenlerini olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Bebek bekleyen ailelerin bilmesi gereken, çocuğun kendini farklı ve özel hissetmesinin sahip olduğu isim ile ilgili olmadığı... Önemli olan ailenin çocuğun özerkliğine saygı duyması ve onu ayrı bir birey olarak görmesi.”



ÇİFT İSİM AVANTAJLI MI, DEĞİL Mİ?

Artıları ve eksileri

• İsimlerin tek tek kullanılması kadar ikisinin bir arada kullanılması da sıkça rastlanan bir durum. Örneğin Nil Peri ismini seçtiğinizi varsayarsak, kızınıza Nil ve Peri’nin dışında Nil Peri ismiyle hitap edilme ihtimali de yüksek.

• İki ismin en büyük avantajı, çocuğunuza seçme hakkı veriyor olmanız...

• Kız çocuklarına iki isim verilmesinin dezavantajı, evlendiğinde kızlık soyadı, eşinin soyadı ve kariyerindeki titriyle birleşerek uzun bir hale gelebilmesi. Bu da isimlerin kartlara sığmaması gibi sorunlara yol açabilir.



İKİ İSİM KİMLİK GELİŞİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzman Psikolog Ebru Yazıcı, “Ailelerin çocuklarına isim seçerken bilmeleri gereken bir başka konu da çocukların iki isme sahip olunca, kimlik gelişimlerinin olumsuz şekilde etkilenebileceği” diyor ve ekliyor, “Bu durum eskiden göbek adı olarak düşünülüyordu ancak son yıllarda çocukların birçoğunda iki isim olduğunu görüyoruz. Anne kendi istediği, baba da kendi istediği adı koyduğunda, bir de her biri çocuğa farklı isimle seslendiğinde ya da çocuğun ailede farklı isme, okulda ve arkadaşları arasında farklı isme sahip olduğunda kafası iyice karışabiliyor. Çocuğun yaşamında ilk yılların kimlik oluşturmada kritik dönemler olduğu ve kendilerini nasıl algılayıp değerlendirdikleri ile sahip oldukları isim arasında önemli bir bağ olabileceği unutulmamalı. Tek isim, çocukların herhangi bir kimlik bocalaması yaşamadan yaşamlarını sürdürmede daha doğru bir tercih gibi gözükmekte.”



