Çocukların hijyen eğitiminde anne babalarını gözlemledikleri bir gerçek. Çocuğunuzun sizin uyguladığınız hijyen rutinlerini taklit edeceğini unutmayın.

Çocuklar anne babaların en değerli hazinesidir. Onları hayata en iyi şekilde hazırlamak isteyen anne babalar hijyen eğitiminde zorlanabiliyor. Çocuklar hırçın ve inatçı olabiliyor ama unutmayın ki onlar aslında tam bir gözlemci ve taklitçi. Bu yüzden pek çok konuda olduğu gibi kişisel hijyen eğitiminde de anlattıklarınızdan çok yaptıklarınızı uyguluyorlar. Bu yüzden hijyen kurallarını onlara anlatmadan evvel görecekleri şekilde uygulamanız çok daha doğru bir yöntem olur. Peki hijyen eğitimi hangi sırayla verilmeli?



Çocuklar hırçın ve inatçı olabiliyor ama unutmayın ki onlar aslında tam bir gözlemci ve taklitçi. Bu yüzden pek çok konuda olduğu gibi kişisel hijyen eğitiminde de anlattıklarınızdan çok yaptıklarınızı uyguluyorlar.

Önce Ellerimizi Yıkayalım

Çocuklara öğretilmesi gereken ilk hijyen kuralı el yıkamadır. Özellikle bakteri yuvası olan, telefon, para ve kredi kartınız çocuğunuzun ulaşacağı bir yerdeyse mikroplarla daha çok haşır neşir olur. Bu yüzden çocuğunuz 2 yaşından itibaren bu alışkanlığı edinmeli. Bu dönemde daha çok üstü başı kirlenince ellerini yıkadığınız çocuğunuzun el yıkama rutinini kapsayan alanı genişletmelisiniz. Yemeklerden önce ve sonra, yere düşen bir şeyi eline aldığında, henüz yıkanmamış olan meyve ve sebzelere dokunduğunda ellerini yıkaması gerektiğini ona aşılamalısınız. Bunun için ona örnek olabilir ve hatta ellerinizi nasıl yıkayacağınızı öğretmesini isteyip size anlatarak hatırlamasını sağlayabilirsiniz. Daha büyük çocuklar dışarıdan eve geldiğinde, öksürüp hapşırdıktan sonra, hayvanlara dokunduktan sonra ve en önemlisi de tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra ellerini yıkamayı alışkanlık edinmelidir.





Eller Nasıl Yıkanmalı?

Çocuğunuz musluğu açmadan önce kollarını sıyırmayı alışkanlık edinmeli. Ellerini suyla ıslattıktan sonra bir miktar sabun ile ellerini iyice ovuşturup köpürtmeli. Özellikle parmak araları ve ellerin dış yüzeyini de sabunlaması gerek. Tırnak dipleri için parmak uçlarını diğer avucunun içinde ovuşturarak yıkamalı. Yeniden musluğu açıp ellerini durulamadan önce 30 saniye geçtiğinden emin olmalısınız. Ellerini havluyla iyice kurulanmasına da dikkat edin. Bu süreçte çocuğunuz sabırsız davranıyorsa belirlediğiniz bir şarkı eşliğinde ellerini yıkamasını sağlayabilirsiniz.





Sıra Ağız ve Diş Temizliğinde

Çocuğunuz 2 yaşından sonra diş fırçalamayı alışkanlık edinebilir. Doğru fırça ve diş macunu ile dişlerini çürümeye karşı koruması önemli. Diş temizliğinin önemini ona anlayacağı bir dilde açıklamalısınız. Elbette çocuklar anne ve babasını günde 2 kez dişlerini fırçalarken gördükçe bu alışkanlığı çok daha kolay edinir. Nohut büyüklüğünde diş macunu ile önceden ağzını çalkalayıp iki dakika boyunca dişlerini fırçalamalı. Diş fırçasının 3 ayda bir değişmesi gerektiğini unutmayın.





Diş temizliğinin önemini ona anlayacağı bir dilde açıklamalısınız. Elbette çocuklar anne ve babasını günde 2 kez dişlerini fırçalarken gördükçe bu alışkanlığı çok daha kolay edinir.





Tuvalette Hijyen Önemli

Çocuğunuza tuvalet eğitimi verildikten sonra her şey bitti sanmayın. Elindeki tabletle girdiği tuvaleti dağıtıp sonrasında yarım yamalak üstünü düzeltip banyodan çıkıyorsa sıkıntı büyük. İhtiyacını giderdikten sonra suyla kendini temizleyip tuvalet kağıdıyla kurulanması ilk kural. Tuvalet kağıdını çöp kovasına attıktan sonra sifonu çekmeyi de alışkanlık edinmeli. Ardından kıyafetini güzelce düzeltmesi gerek. Son olarak öğrettiğiniz şekilde ellerini iyice yıkayarak tuvaletteki rutinini bitirebilir. İleride okul hayatında zorlanmaması için tuvalet hijyenini çok önemli. Bu konuda temiz ve düzenli olamıyorsa başkalarıyla empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Pis bir tuvalet gördüğünde kullanmak istemeyecek ve başkasına da böyle bir şey yaşatmak istemeyecek. Ayrıca tuvaletteyken mahrem bir alanda olması gerektiğini de öğretmelisiniz. Tuvalet doluyken içeri girmemesi gerektiğini ve o içerideyken kimsenin içeri girmesine izin vermemesi gerektiğini anladığından emin olun.





İhtiyacını giderdikten sonra suyla kendini temizleyip tuvalet kağıdıyla kurulanması ilk kural. Tuvalet kağıdını çöp kovasına attıktan sonra sifonu çekmeyi de alışkanlık edinmeli.





Haftada İki Kez Bıcı Bıcı



Kimi çocuklar banyo yapmaya bayılırken kimileri bundan nefret eder. Banyo yapmanın, temiz kokmanın önemini anlaması için ona yol göstermelisiniz. Haftada en az iki kez banyo yapmayı alışkanlık edinmeli. Ona kendi bedenini temizlemesi için fırsat tanırsanız banyoyu daha çok sevebilir. Arada ipleri eline verip özgüvenini yükseltmeyi deneyin. Ayrıca sabah akşam yüz yıkama rutinini benimsemesi de çok önemli. Ona sarılıp öperek yüzünün ne kadar parladığını, saçlarının ne kadar güzel koktuğunu söyleyip çocuğunuzun banyoya daha hevesle girmesini sağlayabilirsiniz.







Ona kendi bedenini temizlemesi için fırsat tanırsanız banyoyu daha çok sevebilir. Arada ipleri eline verip özgüvenini yükseltmeyi deneyin.



Hijyen eğitimi sürecinde dikkat etmeniz gereken nokta aşırıya kaçmamak. Çocuğunuza hijyen eğitimini sabırla, fazla kontrolcü olmadan hoşgörüyle vermelisiniz. Bunun püf noktası da ona bir erişkin gibi yaklaşmanız olabilir. Ev temizliğinde ve ortalığın toplanmasında vereceğiniz görevler çocuğunuzun sorumluluk bilincini geliştirmesine yardımcı olur.



