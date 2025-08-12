13 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; finansal konuşmalar bugün özellikle patronlar, ebeveynler ve otorite figürleriyle iyi gidecek. Ancak yüksek görünürlülüğündesin; yani insanlar seni fark ediyor ve ne yaptığını anlıyorlar. Buna dikkat et. Gardırobun için alışveriş yapmak için güzel bir zaman.