Kusma, ishal ve halsizlikle ortaya çıkan rota virüsü, aşırı sıvı kaybetmeye bağlı olarak bebek ölümlerine kadar önemli sonuçlara neden olabiliyor.





Aşırı kusma, ishal ve halsizlikle ortaya çıkan ve sıvı kaybetmeye bağlı olarak bebek ölümlerine kadar önemli sonuçlara neden olabilen rota virüsüne karşı çocuklara aşı yaptırılması önerildi.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Kılınç, bir anda kusma, ishal ve halsizlikle ortaya çıkan rota virüsünün özellikle şu günlerde birçok çocuğu tehdit, ailelerini de tedirgin ettiğini söyledi.Bu hastalıkta çocuğun sürekli kustuğunu, ortalama yarım saatte bir de dışkılama görüldüğünü dile getiren Kılınç, kusma ve ishal sıklığı nedeniyle ailelerin korku yaşadığını vurguladı.Rota virüsüne karşı ciddi bir ilaç tedavisinin olmadığını aktaran Kılınç, hastalığın ölümcül tehlikesi olmasa bile ishal ve kusma sırasında ciddi sıvı kaybı yaşanabileceğini, bunun da ölümlere varan sorunlara neden olabileceğini ifade etti,Hastalığa yakalanan çocuklar için ailelerin ishal diyeti uygulamasının faydalı olacağına işaret eden Kılınç, "Bu hastalığa yakalananların bol sıvı tüketmesi, kaynamış patates, pirinç lapası, meyve suyu, muhallebi gibi gıdaları sıklıkla alması sağlanmalı. Yaklaşık bir hafta ishal ve kusma sıkıntılarının sürmesine neden olan rota virüsü yüzünden çocukların çok yorgun ve bitkin olduğu da gözleniyor" dedi.Rota virüsüne karşı aşı yaptırmanın önemli olduğuna dikkati çeken Kılınç, şunları kaydetti:"Aşı takviminde yer almayan rota virüsü aşısı, maliyeti ve bilgisizlik nedeniyle ebeveynler tarafından tercih edilmeyebiliyor. Oysaki bu aşıyı sağlık açısından tavsiye ediyoruz. Bu hastalığa karşı alınacak en önemli tedbir 2, 4 ve 6. aylarda aşı yaptırmak. Özellikle bu yaş aralığında çocuğu olan ailelerin aşı yaptırmasında fayda var. Rota virüsü aşısının takvime dahil edilmesi için bakanlık tarafından da çalışma yapılıyor. Biraz maliyetli olan bu aşının da yakında takvime girmesini bekliyoruz."Türkiye'deki aşı takviminin oldukça kapsamlı olduğunu vurgulayan Kılınç, "Rota virüsü, takvimde olmayan 1-2 aşıdan birisi. Rota virüsü aşısı takvime girdiğinde çok isabetli bir adım atılmış olacak" diye konuştu.(AA)