Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne katıldı! Siyah elbisesi ile göz kamaştırdı
Son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüdü. Ünsal, Cannes Film Festivali’nde “Vie Privée” (A Private Life) filminin galasına Amor Garibovic markalı siyah bir elbise ile katıldı.
Son zamanların parlayan oyuncularından Sinem Ünsal, Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"deki performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor.
Dizide canlandırdığı Alya karakteriyle, Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakteriyle olan uyumu, dizinin izleyicilerinden tam puan alıyor.
Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in Youtube programına konuk olmuştu. Ünlü oyuncu, açıklamasında "Uzak Şehir bir dönüm noktası oldu. Şehir değiştirdim, evde uzakta olmaya katlamayan biri olarak çok dönüştürdü. Mesleki olarak da benim için güzel dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz hafta Cannes kırmızı halısında Özge Özacar, Hande Erçel ve Birce Atalay gibi isimler de boy göstermiş ve tarzlarıyla dikkat çekmişti. Son zamanların en sevilen isimlerinden Sinem Ünsal da Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüdü.