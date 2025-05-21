Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne katıldı! Siyah elbisesi ile göz kamaştırdı

Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in Youtube programına konuk olmuştu. Ünlü oyuncu, açıklamasında "Uzak Şehir bir dönüm noktası oldu. Şehir değiştirdim, evde uzakta olmaya katlamayan biri olarak çok dönüştürdü. Mesleki olarak da benim için güzel dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanmıştı.