Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum

2025'in başında 10. stüdyo albümünün ilk şarkısı “Pardon”u tanıtan Göksel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

53 yaşındaki ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı iddiası birkaç gündür magazin gündemini meşgul ediyor.

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Ünlü isim, son günlerde magazin basınında dolaşan estetik yaptırdı haberlerine açıklık getirdi. Göksel iddialara, videolu bir paylaşımla yanıt verdi.

ELEŞTİRİLER GELDİ

Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden estetiğin dozunu kaçırmış şeklinde eleştiriler gelmişti.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUM"

Göksel, estetik yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanladı. Göksel, konuyla ilgili çıkan haberlere videolu bir paylaşımla karşılık vererek; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum” sözlerini kullandı.