Çocukların evde sıkılmadan verimli zaman geçirmesi çok önemli. Onlarla kurduğunuz bağı güçlendirip özgüvenlerini yükseltecek pek çok aktivite var. Geçirecekleri eğlenceli aktiviteleri sizler için derledik.

Korona virüs sebebiyle dünya izole bir hayatı deneyimlerken en çok zorlananlar şüphesiz çocuklar. Okullarından, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kalmak zorunda olan çocuklar dört duvar arasında sıkıldıkça aileler de çaresiz kalıyor. Bu süreçte pozitif kalmak ve birlikte geçirilen bu vakitlerden yararlanmak önemli. 2000’li yıllardan sonra doğan çocuklar teknolojiyle iç içe olurken anne babalarının çocukken oynadığı oyunlardan ve açık hava aktivitelerinden uzak büyüyor. Bu dönemi onlara kendi çocukluğunuzdaki oyunları öğretmek için kullanabilirsiniz. Sizler için çocuklarınızla yapabileceğiniz aktiviteleri derledik.





Çocuklarla Evde Yapılabilecek Yaratıcı Aktiviteler

Eve kapandığımız şu günlerde çocuklarla geçireceğiniz anları eğlenceli ve yaratıcı yapmak elinizde. Her gün değişik bir aktivite yapabilirsiniz. İşte bunlardan bazıları…





Kendi Kuklanızı Yapın

Kuklaları konuşturmak çocuklar için her zaman eğlencelidir. Tek ihtiyacınız olan bir çift çorap ve renkli tükenmez kalem. Çorapların üzerine bir çift göz ve ağız çizmeniz yeterli. Gerisi hayal gücünüze bağlı. Kendi hikayelerini canlandırmaları için çocuğunuzu teşvik edin.





Hayvan Taklidi İçin Yüz Boyama

Çocuklar taklide bayılır. Çocuğunuzun yüzünü boyayarak aslan, kedi, maymun rolüne bürünmesini sağlayabilirsiniz. Onun da sizin yüzünüzü boyamasına izin verin. Ardından hayvan taklidi yaparak eğlenebilir ve vücut dilini geliştirmesine destek olabilirsiniz.





Mutfak Malzemeleriyle Müzik Yapın

Çocukların sevdiği bir başka şey de müziktir. Evdeki tencere, plastik kap ve değişik pek çok şeyi birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Tahta kaşıkları da baget gibi kullanıp kendi baterilerini yaratmalarına yardım edin. Bu sayede eğlenerek müzik ritmini geliştirmesine yardım edebilirsiniz.





Evdeki tencere, plastik kap ve değişik pek çok şeyi birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Tahta kaşıkları da baget gibi kullanıp kendi baterilerini yaratmalarına yardım edin.





Ev İçinde Ev Yapın

Çocuklar kendilerine ait yeni bir alana sahip olmaya bayılır. Masanın üzerinden sarkacak bir çarşaf ile onlara evcilik oynayabilecekleri minik bir ev verebilirsiniz. Biraz zahmetli de olsa ona misafirliğe giderek çocuğunuzla komşuculuk oynamak da bir seçenek.







Büyümüş De Küçülmüş

Çocuklar her zaman anne-babalarını örnek alır. Büyümeye hevesli olmaları, anne-babalarının kıyafetlerine ve özel eşyalarına ilgi duymalarına neden olur. Kıyafetlerinizi ve takılarınızı seçmeleri için ortaya dökün. Giyinip kuşanmalarına yardım edin. Eminiz birlikte çok eğleneceksiniz. Bu hallerinin fotoğrafını çekip anı olarak saklamanız da güzel olur.





Sorumluluk Verin

Çocuğunuzun el becerisini geliştirmeye yardım ederken çok eğlenebilir ve özgüvenini yükseltebilirsiniz. Pasta ve kurabiye yapmak için mutfağa kurulun. Ortalık dağılacak diye korkmayın. Sonunda hep beraber etrafı temizlediğinizde başardıklarıyla gurur duyduklarını göreceksiniz. Ayrıca bu sayede bir lokmada bitirdikleri pastaları yapmanın ne kadar zahmetli olduğunu da öğrenmiş olurlar. Kurabiyeleri süslemek, onlara çikolata veya kremayla kaş göz yapmak da çok hoşlarına gider.







Pasta ve kurabiye yapmak için mutfağa kurulun. Ortalık dağılacak diye korkmayın. Sonunda hep beraber etrafı temizlediğinizde başardıklarıyla gurur duyduklarını göreceksiniz.





Çocuklarla Bahçede Yapılabilecek Aktiviteler

Uçurtma uçurmaya bütün çocuklar bayılır. Bahçede kartonları keserek dilediğiniz şekilde uçurtma yapabilirsiniz. Kartonları boyama işini çocuğunuza bırakın. Sonra bırakın rüzgarla dans eden uçurtmasıyla şek şakrak sağa sola koştursun. Bahçede yapılabileceklerden biri de kamp oyunu olabilir. Bahçede kuracağınız minik bir çadır keyfini yerine getirir. Ev içerisinde elektriğe yeterince maruz kalan çocuğunuzun bahçede toprağa dokunması sağlığı için çok önemli. Çıplak ayakla dolaşmasına izin verin. Birlikte çiçek ekmek, bitkileri sulamak da çok hoşuna gidecektir. Tabii bitkilerin de canlı olduğunu anlatın ki onları hunharca sulamasınlar. En önemlisini sona sakladık. Onlarla beraber kendi çocukluğunuza doğru bir yolculuğa çıkın. Saklambaç, sek sek, körebe, yakan top, istop, yerden yüksek, deve cüce… Çocukluğunuzda oynadığınız sokak oyunlarının tadını çıkarırken eminiz siz de çocukluğunuza döneceksiniz. Böylelikle çocuğunuz eğlenirken aynı zamanda zinde kalabilir.





Birlikte çiçek ekmek, bitkileri sulamak da çok hoşuna gidecektir. Tabii bitkilerin de canlı olduğunu anlatın ki onları hunharca sulamasınlar.

