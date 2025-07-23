Esra Erol'un oğlu İdris Ali, 15 yaşına girdi: "Annelik duygusunu bana tattıran can parçam…"

Ünlü sunucu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda oğluna şu sözlerle seslendi:

“Sanırdım ki, filmlerde olur böyle aşklar… Meğer benim kalbim yazıyormuş o senaryoyu. Sana dair her sözüm, içimin en derininden dökülüyor. Seni iliklerime kadar, tarif edilemez bir sevgiyle seviyorum. İlk göz ağrım… Annelik duygusunu bana tattıran can parçam… Hem duygusalım, hem mantıklım… Seninle tamamlanan halim. İyi ki doğdun. Gold Sali'm.”