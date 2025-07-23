Esra Erol'un oğlu İdris Ali, 15 yaşına girdi: "Annelik duygusunu bana tattıran can parçam…"
ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, sosyal medya paylaşımıyla beğeni topladı. Ünlü sunucu, ilk göz ağrısı olan büyük oğlu İdris Ali'nin 15. yaş gününü, Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan "Esra Erol’da" programının başarılı sunucusu Esra Erol, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.
2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile hayatını birleştiren Erol, büyük oğlu İdris Ali’nin 15. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Ünlü sunucu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda oğluna şu sözlerle seslendi:
“Sanırdım ki, filmlerde olur böyle aşklar… Meğer benim kalbim yazıyormuş o senaryoyu. Sana dair her sözüm, içimin en derininden dökülüyor. Seni iliklerime kadar, tarif edilemez bir sevgiyle seviyorum. İlk göz ağrım… Annelik duygusunu bana tattıran can parçam… Hem duygusalım, hem mantıklım… Seninle tamamlanan halim. İyi ki doğdun. Gold Sali'm.”
Esra Erol’un bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, hem Erol’a hem de oğlu İdris Ali’ye sevgi dolu mesajlar gönderdi.