İdeal uyku süresi ne kadar olmalı?

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Bebeklerin zihinsel gelişiminde uykunun önemi büyük!

9 ay heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda onu sağlıklı ve en iyi şekilde büyütmek tek hedefiniz haline gelir. Bu süreçte beslenmesi sizin için birinci sırada olsa da beyin gelişiminin temel taşı olan uykuyu göz ardı etmemeniz gerekir. Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birol Saral, bebeklerin zihinsel gelişiminde uykunun çok önemli olduğunu söylüyor. İşte ideal uyku süreleri..



• Yenidoğan döneminde bebekler günde toplam yaklaşık 11-18 saat uyurlar. 3-4 kez gündüz uyumaları da vardır.

• 2-3 aylık dönemde 3-4 saat aralıksız uyur ve beslenmek için uyanır. Aktif uyku %43’e düşer.

• 3 aylık olduklarında bebeklerin %71’i tüm gece boyunca uyurlar.

• 4 aylık dönemde, geceleri daha uzun; gündüzleri daha kısa uyurlar.

• 6 aylık periyotta 5-6 saatlik uyku döngüsünde 1-2 kez uyanırlar. Uyandıktan sonra bebeklerin 1/3-1/2’si kendi kendine yeniden dalarlar. Günde toplam yaklaşık 11-14 saat uyurlar ve bu bebeklerin %84’ü tüm gece boyunca uyuyabilir.

• 10 aylık bebeklerin 90%'ı tüm gece boyunca ve günde ortalama 10-13 saat uyurlar.

• 12 aylık bebekler günde toplam yaklaşık 10-13 saat uyurlar.

• 8-21 ay arası gündüz uykusu teke düşer.

• 21-36 ay arası çocukların büyük kısmı günde 1 kez yarım saat ile 3 saat arası öğlen uykusuna ihtiyaç duyarlar.

• 2 yaşında günde 10-12 saat uyurlar.

• Oyun çağı çocukları ise gün içinde 12-14 saat uyur. 1-3 kez gündüzleri uyurlar; ancak bunun akşam uykusuna yakın bir dönemde olmamasına özen gösterilmelidir.

• Okul öncesi dönemde ise geceleri 11-13 saat arası uyurlar, genellikle gündüz uyumazlar.

• 5-12 yaş arası çocuklar geceleri 11 saat uyurlar.

• Son yapılan çalışmalar ergenlerde gecede 10 saatlik bir uykuya ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Ortalama 7-7,5 saattir.

• Erişkinlerde ise optimal uyku süresi 8 saattir. Yaş ilerledikçe uyku, uykuya dalma ve uykuda kalma süreleri değişiklik gösterebilir.