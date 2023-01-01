Marks & Spencer 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor.





23 Nisan günü Marks & Spencer Bağdat Cad. Mağazasında çocuklar LEGO ile hem öğretici hem de birbirinden eğlenceli yarışmalarla katılabilecek.Yine 23 Nisan günü, Marks & Spencer’ın İstanbul, İzmir ve Ankara’daki mağazalarında yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar 23 Nisan’ı rengarenk karşılayacak.Denim pantolon ve gömlekler, şapkalar, sweatshirtler ve bebekler için de birbirinden farklı ve güzel alternatifleriyle Marks& Spencer, çocuk giyim koleksiyonundan ikinci ürün alışverişinizde %40 indirim sağlıyor. Kampanya 26 Nisan’a dek devam edecek.Çocuğunuza en güzel 23 Nisan hediyesi için Marks & Spencer’a uğramayı unutmayın!İstanbul: Bağdat Cad, Akasya AVM, Kanyon AVM ve Cevahir AVM’de yapılacaktır.Ankara: Bilkent, Panora AVMİzmir: Alsancak, Agora AVM