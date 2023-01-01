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Marks & Spencer’da 23 Nisan Şenliği

Marks & Spencer 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor.
23 Nisan günü Marks & Spencer Bağdat Cad. Mağazasında çocuklar LEGO ile hem öğretici hem de birbirinden eğlenceli yarışmalarla katılabilecek.

Yine 23 Nisan günü, Marks & Spencer’ın İstanbul, İzmir ve Ankara’daki mağazalarında yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar 23 Nisan’ı rengarenk karşılayacak.
 
Denim pantolon ve gömlekler, şapkalar, sweatshirtler ve bebekler için de birbirinden farklı ve güzel alternatifleriyle Marks& Spencer, çocuk giyim koleksiyonundan ikinci ürün alışverişinizde %40 indirim sağlıyor. Kampanya 26 Nisan’a dek devam edecek. 

Çocuğunuza en güzel 23 Nisan hediyesi için Marks & Spencer’a uğramayı unutmayın!

Yüz boyama etkinliği mağazaları:
İstanbul: Bağdat Cad, Akasya AVM, Kanyon AVM ve Cevahir AVM’de yapılacaktır.
Ankara: Bilkent, Panora AVM
İzmir: Alsancak, Agora AVM

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