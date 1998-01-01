Mila sözcüğünün farklı dillerde zengin bir çağrışım dünyası var. Ses tınısı da çok güzel olan cazip bir kız çocuğu adı. Peki, Mila ne demek?

Mila ne demek? Son dönemlerde sıkça duymaya alıştığımız bir kız ismi Mila. Yeni ve farklı isim arayışında olan ebeveynler için de son derece güzel bir alternatif. Mila ismi sadece ülkemizde değil dünyada da kız çocuklar için çok tercih edilen isimlerden. Bu açıdan değerlendirildiğinde tam bir dünya vatandaşı isimi de diyebiliriz Mila için. Peki ülkemizde de bu kadar sık kulağımıza çalınmaya başlayan Mila ne demek?





Mila Ne Demek?

Pek çok ebeveynin son dönemlerde sıkça tercih ettiği bir kız ismi olan Mila ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğünde Mila sözcüğü a yerine â harfiyle yani Milâ şeklinde yazılıyor. TDK sözlüğündeki bilgiye göre Milâ çocukların oynadığı çelik çomak oyununa verilen isim. Çocuklarına Mila adını koyan anne-babaların bu oyundan esinlenmediği açık. O zaman Mila ne demek sorusuna anlamlı bir yanıt bulmak için kısa bir devr-i aleme çıkalım…



Mila sözcüğünün Arapça’da güzel anlamına geldiği düşünülüyor. Dilimize geçen başka Arapça isimlerden farklı olarak bu sözcük Kuran kökenli değil ve İslami bir içerik taşımıyor. Mila İbranicede “sözcük” anlamına geliyor, ancak İsrail’de yaygın bir isim değil. Batı dünyasında yaygın bir kız ismi olan Mila ismine özellikle Slav ülkelerinde rastlanıyor. Slav dillerinin sözlüklerine Mila ne demek diye sorarsak, Rusça’da aşk, sevgili veya sevimli ve ince ruhlu kişi, Bulgarca’da sevgili yanıtlarını alıyoruz. Mila diğer Slav dillerinde de ağırlıklı olarak yine aşk ve sevgili anlamına geliyor. İspanyolca’da mucizeler anlamına gelen milagros sözcüğünün kısaltılmış hali olarak kullanılıyor. İspanyollar Milagros’u ve onun kısa hali olan Mila’yı kız ismi olarak da kullanıyorlar. Örneğin ülkemizde de çok seyredilmiş olan 1998-1999 yapımı popüler İspanyol pembe dizisi Vahşi Güzel’in genç kadın kahramanının adı Milagros idi. İspanyolca Mila sözcüğü aynı zamanda harika anlamına da geliyor. İspanyolcanın kuzeni İtalyancada mucize anlamını miracolo sözcüğü karşılıyor. İtalyanca Mila ne demek sorusunun cevabıysa bin sayısı. Evet doğru bildiniz uzaklık birimi olan mil sözcüğü de Türkçe bin sayısı anlamına geliyor. Milyon sözcüğünün kökü de benzer.



Mila sözcüğünün gördüğünüz gibi birçok anlam dünyasıyla ilişkisi, Mila ne demek sorusunun muhtelif cevabı var. Ama bir ismin en güzel tarafı onun bebeğinizin yaşamınca doğrudan anlamlandırılması. Evrensel anlam dünyalarına seslenebilen, melodik bir tınısı olan ve içini güzel anlamlarla doldurabileceğiniz bir isim Mila. Bazı isimlerin bir melodisi var. Mila ismi de bu isimlerden biri. İki farklı notadan meydana geliyor. Mi ve la notalarının birleşimi. Çocuklar hayatlarımızın sesi ve neşesi. Madem öyle neden bu ses bir müzik olmasın. Müzik ile içişeyseniz Mila ismi güzel bir alternatif olabilir. Ya da siz tüm bu anlam dünyalarından bağımsız olarak bu adı sevdiğiniz için bebeğinizin adını Mila koyabilirsiniz.





