Peter Brown’un yeni kitabı Vahşi Robot, vahşi yaşama ve hayvanlara uyum sağlayan Roz’un macerası ile 9 yaş üstü okurlara hitap ediyor.

Bir robot, vahşi doğada hayatını sürdürebilir mi? Robot Roz, gözlerini ilk açtığında uzak bir adada yalnız olduğunu fark etti. Neden ve nasıl oraya geldiğini bilmeyen Roz’un tek amacı bu doğal ortamda varlığını sürdürebilmekti. Bu vahşi ortamda hayatını tehlikeye atan birkaç olay yaşadıktan sonra yaşamını devam ettirmek için en uygun yöntemin doğaya ayak uydurmak olduğu sonucuna vardı. Bir yanlışlık sonucu zarar verdiği yuvadan sağ kurtulan tek kaz yavrusunun sorumluğunu alıp ona ebeveynlik etmeye başladı. Roz, bu davranışıyla yavaş yavaş adadaki hayvanların dostluğunu kazandı. Ta ki robot geçmişi onu bu uzak adada bulana dek…

Güneş Çıgay’ın dilimize çevirdiği Vahşi Robot, 17 Mart’ta hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

