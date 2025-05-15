20 yıl o haberi almayı bekledi... Ünlü şarkıcı 44 yaşında anne olmaya hazırlanıyor

Liz McClarnon "Size bunu anlatırken bir video çekmeye başladım ama çok duygusal davrandım, bu yüzden bunun yerine bu küçük duyurunun arkasına saklanmayı düşündüm. Burada olduğumuza inanamıyorum. Birçok kişi benim yaşadıklarımı ve hatta daha kötülerini yaşadı.

"Elimden geleni paylaşmak ve sesimi ve kulaklarımı, tüp bebek ve bu kadar umuttan sonra gelen kayıpla başa çıkmalarına yardımcı olanlara vermek istiyorum."Bazı güzel destekleyici toplulukların bir parçası oldum. Çok minnettarım." ifadelerini kullandı.