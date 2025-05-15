20 yıl o haberi almayı bekledi... Ünlü şarkıcı 44 yaşında anne olmaya hazırlanıyor
Ünlü müzik grubu Atomic Kitten’ın yıldızı Liz McClarnon, yirmi yıldır çocuk sahibi olmak için verdiği mücadelenin ardından ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.
Liz McClarnon, 20 yıldır çocuk sahibi olmak için verdiği 'acı dolu tüp bebek denemeleri ve karanlık zamanların' ardından bu hafta ilk çocuğunu beklediğini açıkladı.
44 yaşındaki şarkıcı, Salı günü Instagram hesabından 87 bin takipçisine mutlu haberi duyurdu. Haziran 2023’te evlendiği kocası Peter Cho ile ilk çocuklarını beklediğini müjdeleyen Liz McClarnon büyüye karnını tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp duygusal bir not düştü.
Liz McClarnon "Size bunu anlatırken bir video çekmeye başladım ama çok duygusal davrandım, bu yüzden bunun yerine bu küçük duyurunun arkasına saklanmayı düşündüm. Burada olduğumuza inanamıyorum. Birçok kişi benim yaşadıklarımı ve hatta daha kötülerini yaşadı.
"Elimden geleni paylaşmak ve sesimi ve kulaklarımı, tüp bebek ve bu kadar umuttan sonra gelen kayıpla başa çıkmalarına yardımcı olanlara vermek istiyorum."Bazı güzel destekleyici toplulukların bir parçası oldum. Çok minnettarım." ifadelerini kullandı.
McClarnon, 2009 yılında yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti; dış gebelik yaşadığından endişelendikten sonra fallop tüplerinin birbirine yapıştığını keşfetmişti.