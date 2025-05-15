16 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; bir mola vermek senin için iyi olur. Sadece dinlenmek istesen bile, birileri sana güvenmek istiyor olabilir. Bazen bir başkasına yardım etmek de kendini geliştirmenin bir yoludur. Aşkta, beklenmedik romantik bir jest yapmak için iyi bir zaman: bir mesaj, özel bir buluşma veya sadece içten bir "Seni seviyorum" bağı güçlendirebilir.