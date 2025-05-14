15 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Mars'ın burcunuz üzerindeki etkisi sizi gerçekte olduğunuzdan daha rekabetçi hale getirecek ve işte ve diğer sıradan konularda oldukça olumlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca alışılmadık derecede aktif bir günde çok fazla gerginlikle karşılaşacaksınız ancak cesur girişimlerle risk almak idealdir.