Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti
Yağmur Topçu

Yağmur Topçu

"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti - Resim : 1

BİR SÜREDİR KALP RAHATSIZLIĞI YAŞIYORDU

Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın'ın bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti - Resim : 2

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.