Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti.
Yağmur Topçu
"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
BİR SÜREDİR KALP RAHATSIZLIĞI YAŞIYORDU
Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın'ın bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenildi.
CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU
Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.