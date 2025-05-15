Leyla dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi NOW ekranlarında Çarşamba akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizisi “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet”in akıbeti merak konusuydu.

Leyla dizisi ne zaman final yapacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haftalarca çok iyi bir grafik çizen dizinin son aylarda izlenmeleri düşmüştü. Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimleri buluşturan dizi finale doğru giderken çok flaş bir ayrılık da yaşanacak.

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... Son Bölüm Özeti

Civan hayatının son yedi ayında yaşadığı kötü olayları ve öğrendiği acı gerçekleri unutmuştur. Leyla, Civan’ın unuttuğu gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalır. Nur, Civan’ın hafızasını kaybetmesiyle rahat bir nefes alırken, bir zamanlar babasıyla yaşadığı yalının kendisiyle kurduğu irtibat sonrasında zor anlar yaşayacaktır. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesi Hatice’nin büyük sırrıyla yüzleşirken, Civan hafızasındaki boşlukları tamamlamak üzeredir.