Çocuklarda miyop ve hipermetrop belirtileri

Göz sağlığı, çocukların akademik başarıları ve genel gelişimi üzerinde doğrudan etkili olan kritik bir unsurdur. Çocuklarda miyop (uzağı görememe) ve hipermetrop (yakını görememe) gibi kırma kusurları, erken dönemde fark edilip tedavi edilmediğinde okul performansından sosyal hayata kadar birçok alanı olumsuz etkileyebilir. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Uğur Koca, çocuklarda bu iki kırma kusuruna dair belirtileri ve erken tanının önemini vurguluyor.

MİYOP NEDİR?

“Miyop, uzağı net görememe durumudur ve genellikle okul çağında ortaya çıkar. Çocuklar tahtayı görmekte veya uzaktaki nesneleri ayırt etmekte zorlanabilir.

HİPERMETROP NEDİR?

Hipermetrop ise yakındaki nesneleri net görememe durumudur ve daha küçük yaşlarda bile fark edilebilir. Bu durum, okuma, yazma ya da oyun oynama gibi günlük aktivitelerde çocukların zorlanmasına yol açabilir.”

Erken dönemde fark edilen belirtilerin, tedavi başarısını doğrudan etkilediğini ifade eden Op. Dr. Koca, ailelerin dikkat etmesi gereken belirtileri sıralıyor:

ÇOCUKLARDA MİYOP VE HİPERMETROP BELİRTİLERİ

Gözleri kısarak bakma: Çocuklar uzak mesafeyi net göremediğinde gözlerini kısma ihtiyacı hissedebilir.

Sık sık göz ovuşturma veya kırpma: Görme problemleri göz yorgunluğuna ve rahatsızlık hissine neden olabilir.

Baş ağrısı: Özellikle uzun süre ders çalışma veya kitap okuma sonrasında baş ağrıları görülebilir.

Ders performansında düşüş: Tahtayı görememek veya yazıları okuyamamak, çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebilir.

Yakına odaklanmada zorluk: Özellikle hipermetrop çocuklarda, yakın mesafedeki aktivitelerde zorluk görülebilir.

ERKEN TANININ ÖNEMİ

Erken tanının, miyop ve hipermetropun ilerlemesini önleyebileceğini belirten Dr. Koca, düzenli göz muayenelerinin önemini şu sözlerle vurguluyor:

“Çocukların göz sağlığı için düzenli göz muayeneleri çok önemlidir. Özellikle okul çağındaki çocuklar, her yıl en az bir kez göz muayenesi yaptırmalıdır. Bu muayeneler, hem mevcut görme kusurlarının tespitini hem de ileride oluşabilecek sorunların önlenmesini sağlar.”

AİLELERE ÖNERİLER

Op. Dr. Mustafa Uğur Koca, ailelere şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli göz muayenesi: Çocuklarınızın göz sağlığını korumak için 1-3-5 yaşlarında göz muayenesi olması sonra her yıl göz muayenesine götürülmeli.

Belirtileri takip edin: Çocuğunuz sık sık gözlerini ovuşturuyor, gözlerini kısarak bakıyor ya da baş ağrısından şikayet ediyorsa bir göz doktoruna başvurun.

Dijital cihaz kullanımını sınırlandırın: Uzun süre ekran karşısında vakit geçirmek, çocuklarda göz yorgunluğuna yol açabilir.