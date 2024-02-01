Çocuklarınız için iyi bir uyku rutini nasıl oluşturulur?

Çocuklar yaşlarına göre yeterli uyku almalıdır. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'ne göre bebeklerin günde en az 12-16 saat uyku alması önerilirken, küçük çocukların her gün 11 ila 14 saat uykuya ihtiyacı vardır. 6 ila 12 yaş arası çocukların günde 9 ila 12 saat, gençlerin ise günde 8 ila 10 saat uykuya ihtiyacı vardır.

Ebeveyn olarak çocuklarınızın bir uyku vakti rutini olduğundan ve bunu tam olarak takip ettiklerinden emin olun. Neyse ki bir uyku vakti rutini oluşturmak kolaydır ve bunu herkes yapabilir.

UYKU ZAMANI RUTİNİ NEDİR?

Yatma zamanı rutini, yatmadan önce alışkanlık haline gelinceye kadar tekrar tekrar yaptığınız tüm aktivitelerdir. Uyku vakti rutininiz bir alışkanlık haline geldiğinde sizin ve çocuğunuzun takip etmesi ve zahmetsizce uykuya dalmanız daha kolay olacaktır.

İyi uyku alışkanlıklarını öğretmenin yanı sıra, yatma vakti rutini çocuklarınıza kişisel bakımı ve hijyeni öğretir, bağ kurmayı destekler, ruh halini iyileştirir ve uygun bilişsel beceri gelişimini destekler.

YATMA RUTİNİNİ NE ZAMAN ÖĞRETMEYE BAŞLAMALISINIZ?

Yatma vakti rutinleri her yaşta farklıdır, ancak birinci basamak pediatri alanında uzman olan Dr. Michelle Schimelpfenig'e göre ne kadar erken olursa o kadar iyi. 4-6 aylıktan başlayıp büyüdükçe geliştirebilirsiniz.

İYİ BİR YATMA RUTİNİ NASIL OLUŞTURULUR?

İşe yarayan bir rutin bulun

Uyku rutininiz ilk başta yavaş başlayabilir. Bu hem çocuk hem de ebeveyn için bir öğrenme sürecidir. Ayrıca, evinizdeki herkes için neyin işe yaradığını bulana kadar yatmadan önceki rutin aktiviteleriniz değişebilir.

Çoğu aile için yatmadan önce hazırlanmak bir şeyler atıştırmayı, diş fırçalamayı, pijamaları giymeyi, hikaye okumayı ve uyumayı içerir. Rutininizi banyo yapmayı, bebek bezi değiştirmeyi, sarılmayı, çocuğunuzun gününü bilmeyi, ninni söylemeyi ve genel olarak çocuğunuzu dinlemeyi içerecek şekilde ayarlamaktan çekinmeyin.

Çocuklarınızın yanında olun

Yatma zamanı rutini size ve çocuğunuza, çocuğunuzla ilgilenmeniz ve çocuğunuzla bağ kurmanız, dinlemeniz, cesaretlendirmeniz, düzeltmeniz ve konuşmanız için "yalnız" bir zaman sağlar. Bu şekilde çocuğunuz büyüdükçe endişelerini, özel sorunlarını ve başarılarını paylaşmaya daha açık ve istekli olacaktır.

Rutininize yeni aktiviteler veya değişiklikler eklerken, teker teker yapın, çocuğunuza uyum sağlaması için zaman tanıyın ve ardından başka bir aktivite tanıtın. Onları bunaltmaktan kaçının.

Rutini eğlenceli hale getirin

Yatma öncesi aktivitelerinizin kısa ve eğlenceli olduğundan emin olun. Okumaksa, 10-15 dakika veya daha kısa süren kısa bir hikaye okuyun. Küçük çocuklar tamamen uykuya dalmadan önce odalarından çıkın, böylece kendi başlarına uykuya dalmayı öğrenebilirler. Ayrıca uyandıklarında odada yalnız kaldıklarında ağlamamayı da öğrenirler.

Işıkları kapatın

Odadan çıkarken ışıkları kapatın ve ayrıldığınızı bilmeleri için onlara iyi geceler dilemeyi unutmayın. Daha büyük çocuklar ve gençler için, ışıklarını belirlenen zamanda kapatmaları konusunda onlara kesin emirler verin. Ayrıca uyku düzenini bozabilecek elektronik cihazlarla yatmamalarına da dikkat edin.

UYKU VAKTİ RUTİNİNİN AVANTAJLARI

Her gün aynı saatte yatmak uyku kalitesini artırır ve uyku süresini artırır. Bu nedenle çocuğunuzu erken uyumaya ve günlük önerilen uyku sürelerine uymaya teşvik etmek çok önemlidir. Çalışmalar ayrıca yatma vakti rutininin gece uyanmalarını azalttığını ve uykuya başlama gecikmesini azalttığını da göstermiştir.

İyi uyumak çocuğun bilişsel gelişimini iyileştirir, bağışıklık sistemini iyileştirir, gün içinde uyanık ve aktif kalmasını sağlar ve akademik olarak daha iyi performans gösterebilir.

Peki ya çocuğunuz uyumakta zorluk çekiyorsa

Çocuğunuz geceleri uyuyamıyorsa ekran başında geçirdiği süreyi sınırlayın. Televizyon, bilgisayarlar ve telefon ışıkları çocuğunuzun uyku alışkanlıklarını etkileyebilir. Bu nedenle yatma vakti yaklaşırken bu cihazları sınırlayın. Ayrıca geceleri şekerli ve kafeinli atıştırmalıklardan kaçının.

Eğer korkuyorlarsa ya da kabus görüyorlarsa, onlara yan odada olduğunuzu ve güvende olacaklarını söyleyin. İçlerini rahatlatmak için onlara en sevdikleri oyuncakları veya bebekleri satın alarak yatakta tutabilirsiniz; Sonuçta kim en sevdiği süper kahramanın kendisini korumasını istemez ki?

Bir ebeveyn olarak çocuğunuzdaki uyku bozukluklarının farkında olmalı ve bunlara dikkat etmelisiniz. Uykusuzluk, gece terörü, uyurgezerlik ve uyku apnesi semptomlarına dikkat edin ve varsa derhal tıbbi müdahale isteyin.​