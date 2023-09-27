Demet İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DEMET İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Demet

Demet Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Yunanca



DEMET İSMİNİN ANLAMI

Demet ismi Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Yunanca kökenli bir kadın ismidir. Demet isminin 2 anlamı vardır:

Bitki veya çiçek destesi. Bağlanarak oluşturulmuş deste.



Kişi adı Demet'in dışında fizikte bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğuna da demet ismi verilir.

DEMET İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hassas, içe dönük bir yapısı olmasına rağmen müthiş bir sosyal yaşamı vardır. Arkadaş canlısı kişilerdir. Hiçbir şekilde kibirli veya otoriter olmayan bu insanlar, muhtemelen hayatlarının bir noktasında sanatsal yönlerini keşfedeceklerdir. Başkalarına ardım eli uzatmak özellikleri arasındadır. Affedici, istikrarlı kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, kız bebek isimleri sözlüğü ve d harfi ile başlayan kız isimlerine bakabilirsiniz)

DEMET İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Demet Şener, Demet Özdemir, Demet Akbağ, Demet Akalın, Demet Evgar.

Demet ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Buket, Saadet, Ziynet, Linet, Fikret, İsmet, Nimet, Minnet, Neşet, Devlet, Hikmet, Saffet. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: İstikrar, güvenilirlik ve kararlılığı ifade eder. Muhakeme yetenekleri kuvvetlidir.

E: İçlerinde hep küçük bir çocuk yaşar.

M: Duygusal tepkiler yerine akılcı davranırlar. Olayların gizlenmesini, çarpıtılmasını sevmezler.

E: Romantikdirler, etkileyici özellikleri vardır.

T: Onun için her şey para demek değildir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Demet İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★





DEMET VE AŞK HAYATI

Çok güvenilir ve şefkatlidir. Eşleri oldukça pragmatik olmalı, tutku önceliklerden biri olmamalıdır. Sevildiğini ve ilgilenildiğini hissettiği sürece her şey yolundadır ama bir şeylerden şüphelenirse kıskançlık gelebilir. Gerçeklik ve sadelik onlar için önemlidir.

DEMET İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 3, 5, 17, 24 ve 38.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Opal