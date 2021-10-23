Doruk İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DORUK İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Doruk

Doruk Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Doruk'un anlamları şöyledir: 1-Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika, 2. En üstün başarı düzeyi, 3-Heyecan, sevinç, coşku vb. duygularda ulaşılan en üst nokta.



DORUK İSMİNİN ANLAMI

Doruk kelimesinin anlamı dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahikadır. En üstün başarı düzeyi olarak mecaz anlama da sahiptir. Heyecan, sevinç, coşku vb. anlamlarında ve duygularda ulaşılan en üst noktayı ifade etmek için de kullanılır. Türkçe kökenli bir isim olarak birden fazla anlama sahiptir. Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğüne göre ise Doruk isminin anlamları şöyledir: Tepe, en yüksek yer, uç, zirve, en üstün başarı düzeyi ve kibirli

DORUK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doruk ismi beklentiyi, samimiyeti ve cana yakınlığı çağrıştırır. Aktif, yaratıcı, teşebbüs etmeyi seven ve verimli kişilerdir. Bu isim gerçekçilik ve mantığın her türlü ilişkide ve çevrede iyi kullanıldığını göstermektedir. Yaratıcılığını çok iyi kullanır, sevdiklerinin güvenliği söz konusu olduğunda sert davranışlar sergileyebilir. İstek ve uygulama gücü, cesaret, kararlılık, hırs, çalışma ve mücadele isteği yüksektir.

DORUK İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Doruk Çetin.

Doruk ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Doğru, Dorukhan, Doru, Duru, Faruk, Haluk, Saltuk, Selçuk, Ufuk (D ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA DORUK İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Doruk, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Türkiye'de erkekler için kullanılan isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Bu harfle başlayan isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

O: “O” harfi kişiye yaşamdaki manaları görebilme, insan davranışlarını çözümleyebilme yeteneği kazandırır.

R: “R” harfine sahip insanlar gerçek bir empattırlar ve başkalarının ne düşündüğü ne hissettiğini anlayabilme konusunda doğuştan bir yeteneğe sahiptirler.

U: “U” harfi numerolojide 3 rakamı ile eşdeğer enerjiye sahiptir ve bu harf yaşamdaki şansı, yaşama coşkusunu, iyiliği temsil eder.

K: İsmin sonunda yer alan “K” harfi, hayattaki deneyimi ifade eder. Bu harfe sahip insanlar geçmiş hatalarından ders çıkarırlar ve sürekli gelişirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Doruk İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Doktor, Avukat, Asker veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “D” ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsmi “K” harfi ile biten Doruklar, inatçı fakat karar vermekte zorlanan kişilerdir. Ne yapmalarını gerektiğini bilmelerine rağmen harekete geçmekte zorlanabilirler. Bu da başkalarının duygularını fazla önemsemelerinden kaynaklanabilir.

DORUK İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit mavisi

Çivit mavisi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar, başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde çivit mavisi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 8, 9, 18, 25 ve 32’dir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir