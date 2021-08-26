Edis İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EDİS İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Edis

Edis Cinsiyet: Kız

Kız Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ya göre anlamı: Edis Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğünde yer almaz. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ise Ediz ismine referans verilir ve şu şekilde yer alır: Edis Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

Edis Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğünde yer almaz. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ise Ediz ismine referans verilir ve şu şekilde yer alır: Kız Hem Erkek Hem Kız bebeklere verilen Ediz ismi ise TDK'ya göre ulu, yüce, değerli kimse anlamına gelir.

EDİS İSMİNİN ANLAMI

Edis ismi; ulu, yüce, saygın ve değerli kişi demektir. Çok yüksek anlamının dışında, erken gelen kış ve yılın son ayı anlamına da gelir. Yılın son ayında doğan çocuklar için tercih edilen bir isimdir. (Farklı isimler için bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

EDİS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Edis ismi acelecilik, içgörü ve içtenliğe işaret eder. Gerçekçi bir kişiliğe sahip olur. Gerçekçi olmayan arayışlar peşinde koşmaz, hayallerin kendisini tuzağa çekmesine izin vermez. Sağduyulu, kararlı ve mantıklı bir kişiliği simgeler. Olağanüstü manevi bağlara sahiptir. Enerjisi yüksek, coşkulu insanlarla daha çok anlaşır, her türlü ilişkide gururlu ve onurlu davranmaya özen gösterir

EDİS İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Edis Görgülü

Edis ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Elis, Eliz, Enes, Melis, Beliz, Filiz, Güliz, Gülriz, Yeliz, Cengiz, Dengiz, Periz, Deniz, Gediz, İldeniz, İz, Şeniz, Titiz (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA EDİS İSMİ GEÇİYOR MU?

Edis ismi Türkçe kökenli bir kelime olup Kuran’da geçmemektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bir ismin baş harfi 'E' olduğunda, sonsuz bir öğrenme isteği, çekicilik, samimiyet ve çekicilik verir.

D: D harfi, kişinin hayallerini gerçekleştirebileceğini ya da gerçekçi hayaller kurduğunu gösterir.

İ: Maneviyatı ve manevi değerlere verilen önemi ifade eder.

S: İsminde bu harfe sahip olan insanlar genellikle öncü olurlar ve başkalarının yolunu açarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Edis İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlığa ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Bilgi teknolojisi, Denetim, Analitik veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Bir liderin enerjisiyle, 9 numara her zaman yol açar ve yola çıktıkları her şeyde harika başarılar sergiler. Bu insanlar genellikle atılgan ve coşkulu olurlar ve kendilerini nasıl meşgul edeceklerini bilen maceracılardır. 9 numara enerjisinin ardındaki amaç, birinin görüşlerini takip etmeyi ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik etmeyi simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşk söz konusu olduğunda, oldukça çekingendirler ama aynı zamanda çok fazla ilgiye ihtiyaç duyar ve başkalarının görüşlerine saygı duymasını çok önemser. Bu isimdekiler çok olgun, bilgili olurlar. Bu nedenle benzer görüşlere sahip, yaşamına istikrar getirebilecek birine ihtiyaç duyar. Bir ilişkiye girer girmez, davranışları ve tercihleri değişebilir, sevecen bir aile üyesine dönüşebilir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. Adı E ile başlayan kişi için kişisel karakterini ifade etmesi esastır, yaptığı her şeyde ve olması gereken bir şey olduğunda oldukça coşkulu olurlar. Norm ve içgüdüsellikten uzaklığı simgeleyen S harfi ile biten isme sahip kişilerin karakteri, sıra dışı veya zor işleri bir şekilde başarma yeteneğini ifade eder.

EDİS İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Gerginliği ve hırsı çağrıştıran bir renk olan kırmızı, spontane ve enerjik bir yapıya sahip karakterlerle ilişkilendirilir. Kırmızı renk, kişiye daha romantik ve duygularıyla uyum içinde olması için ilham verir.

Şanslı Numaraları:

Edis isminin uğurlu sayıları 3, 8, 13, 21 ve 37'dir. Bu ismin çift yılda doğanları çok daha yüksek servete ve şansa sahip olur.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Bu isme sahip insanlar için haftanın şanslı günü olan Cumartesi, Satürn gezegeninin günüdür ve hırs ve çalışkanlığı sembolize eder. Cumartesi günü, gelecek hafta için organize olmak ve yapılması gerekenleri planlamak için ideal bir gündür.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos tipik olarak anlayış ve nezaket ile sembolize edilir. Bu, olumsuzlukları tetikleyen kin ve deneyimleri bırakmak için ideal bir zamandır. Ağustos aynın enerjisi, düşüncenin netliğini ve sosyal ilişkilerin artmasını sağlar.