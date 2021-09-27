Gökçe İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GÖKÇE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Gökçe

Gökçe Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Kişi Adları Sözlüğü'ne göre hem erkek hem kadın ismi olan Gökçe'nin 3 anlamı şöyle: 1-Güzel, gösterişli kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Mavi gözlü kimse.



GÖKÇE İSMİNİN ANLAMI

Gökçe kelimesi gök rengi, mavi anlamına gelir. Bu renkte olan ve gökle ilgili, semavi anlamlarında sıfat olarak da kullanılır. Güzel, hoşa giden anlamı da içerir. Türkçe kökenli bir isim olan Gökçe hem kadın hem de erkek ismi olarak güzel ve gösterişli kimse, melek, mavi gözlü kimse anlamına gelir. Erkeklerde yiğit ve cesur anlamı da içerir

GÖKÇE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Gökçe ismi cesaret, cömertlik ve güce işaret eder. Doğal bir çekiciliği olan, idealist, iradeli, disiplinli, zeki, mantıklı ve güçlü bir maneviyatı simgeler. Güçlü duygulara sahip olsa da mantıklı ve rasyonalist davranmaya eğilimlidir. Zeki, analitik, adil, işbirlikçi, sorumluluk sahibi kişilikleriyle liderlik özelliklerine sahip olurlar. Disiplinli, ciddi ve ağırbaşlı kişiliklerine yakışır bir espri ve mizah anlayışına da sahiptirler. Sağladıkları güven ve ferahlık hissiyle sosyal çevrelerinde sevilen ve sayılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

GÖKÇE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Gökçe Bahadır, Gökçe Dinçer, Gökçe Akyıldız, Gökçe Eyüboğlu

Gökçe ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Günce, Göksel, Günseli, Gülse (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri) , (G harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA GÖKÇE İSMİ GEÇİYOR MU?

Gökçe ismi Türkçe kökenli bir isim olup Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği güzel anlamları nedeniyle hem kız hem de erkek çocukları için yaygın olarak tercih edilen bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: Bu harfe sahip olan kişiler, empati duyguları çok güçlü olan kişilerdir. Akıllarından ziyade kalplerini dinlemeyi tercih ederler.

Ö: İsmin içinde yer alan “Ö”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

K: İsmin içinde bulunan “K” harfi, saflığı ve sezgiselliği gösterir. Geçmişi affeden, yüzünü geleceğe dönen kişilerdir.

Ç: İsmin son hecesinde yer alan “Ç” kişiye içgüdüsel ve dinamik bir kişilik özelliği verir. Bu harfe sahip insanlar başkalarının duygularını anlatmalarına gerek kalmadan kolaylıkla anlayabilen kişilerdir.

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Gökçe İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Medya ve İletişim sektörü, Kültür, Sosyal Medya Uzmanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi G ile başlayan kişiler, planlı programlı insanlardır ve planlarını uygulamak için doğru adımları atarlar. Ne zaman çalışması ne zaman hamle yapması gerektiğini bilen, akıllı hayalperest insanlardır Son harfi E olan kişiler, karizmatik, özgün ve hoş kişilerdir. Bir ortama girdiklerinde dikkat çekerler.

GÖKÇE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Gökçe ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 7, 8, 12, 25 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.