Hamile bir kadına bunları söylemeyin! Hamilelere söylenmemesi gereken 10 şey

Hamilelik döneminde kadınlar istemeyerek dahi olsa hem fiziksel hem de ruhsal değişim içerisine girerler. Gebelik haftası büyüdükçe birde bunlara doğum anı kaygısı, doğacak bebekleri için endişeye kapılmak, vücutlarındaki değişimlerden memnun olmamak gibi durumlarda eklenir ve bunlarda hamile kadınları stresli bir sürece sokarlar. Bu nedenle onlarla iletişim kurarken, söylediğimiz sözleri çok dikkatli seçmemiz gerekir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Derya Yaşar Hamile bir anne adayına söylenmemesi gerekenleri anlattı.

Hamile bir anne adayına söylenmemesi gerekenler:

1. Ne kadar kilo almışsın!

Hamile kadınlar elbette bu süreçte kilo alacaklar. Eğer anne ve bebek sağlıklıysa bundan daha normal bir şey olamaz. Her kadının genetiği birbirine benzemez. Aynı zamanda yaş, çevresel şartlar, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve metabolizma farklılıkları da kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle aldığı kiloları yüzüne vurmak hamilelerin moralini bozabilir.

2. Bence kızın/oğlun olacak

Bir anne yalnızca yavrusunu sağlıklı bir şekilde kucağına almayı ister. Kız ya da erkek mi olacağını inanın hiç dert etmiyordur. Tek beklediği şey sorunsuz bir gebelik geçirmek ve biran önce sağlıklı bir şekilde minik yavrusuna kavuşmaktır.

3. Karnın ne kadar küçük hiç hamile gibi durmuyorsun!

Hamile bir kadın için bu cümle “Acaba bebeğim büyümüyor mu yada kilo almıyor mu ?” gibi sorular doğurabilir. Üstelik tek isteği sağlıklı bir çocuk doğurmak olan hamile kadını stresse ve endişeye sokabilir.

4. Bebek doğduktan sonra hemen çalışacak mısın?

Hamileliği devam eden bir kadının çocuğunu doğurduktan sonraki planlarını sorgulamak doğru olmayacaktır. Bebek doğduktan sonra planlar aniden değişebilir. Anne bebeğini bırakmak istemeyebilir ya da işe mecburi olarak başlaması gerekebilir. Şimdiden anneyi bebeğini bırakma kaygısına sokmak doğru olmayacaktır.

5. Hangi doğum şeklini düşünüyorsun?

Doğum şekli ile ilgili kararın sadece anneye ait keyfi bir karar olmadığını söylemek isterim. Bebeğin gelişimi, pozisyonu, anne adayının sağlık durumu gibi faktörler doğum şekli açısından belirleyici olmaktadır. Doktor kontrollerinde tüm bunlar göz önünde bulundurarak doğum şekline karar verilmektedir.

Ayrıca gebelere korkutucu ve onları endişeye sokucu doğum hikayeleri anlatmaktan da kaçınmalıyız. Bırakın annelerimiz kendi doğum deneyimlerini kendileri yaşasın.

6. Şimdi bol bol gez çocuk doğduktan sonra hiçbir şeye vakit bulamayacaksın

Bu cümlenin karşınızdakini kötü hissettirmekten başka bir işe yaramadığı kesindir.

Bazı anne adayları bebek doğduktan sonra yorucu, uykusuz, endişe dolu günler geçirmiş olabilir. Ama neticede geçiyor. Bu süreç atlatılıyor. Zaman içerisinde bebek büyüdükçe zorluklar da geçiyor.

7. Cinsiyetinden emin misin?

Hamile olan çoğu kadın için en önemli konu, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmektir. Karnının şekline bakarak cinsiyet tahmini yapmak yerine motive edici moralini yükseltici güzel sözler söylemek daha doğru olacaktır.

Cinsiyet tahminleri yapmak yerine, sağlıkla doğmasını dilemek hamile tanıdığınızın moralini yükseltecektir.

8. Ee ikinci ne zaman?

Çocuk sahibi olma kararı, herkesin kendi özel yaşamının sınırlarına dahildir. Bu kararı etkileyen birçok değişken olabilir ve anne adayı yakınınız bile olsa, sizinle bunları paylaşmak istemeyebilir.

9. Hamilelik cinsel hayatını nasıl etkiliyor ?

Hamilelik sürecinde çoğu kadın bebeklerine bir şey olacak düşüncesiyle cinsellikten kaçınmaktadır. Bazen de bebeklerinde düşük riski bulunmakta ve doktorları tarafından cinsel birliktelik yasaklanmaktadır. Hamile bir kadın için en önemli konu sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmektir. Bu nedenle özel hayatlarına ilişkin bizleri ilgilendirmeyen bu tarz sorular sormak çok gereksizdir.

10. Bebek kaç kilo?

Gebelik sürecinde anne adaylarının en hassas olduğu konulardan bir tanesi karnındaki bebeğini iyi besleyip besleyemediğidir. Anne adayları aldığı besinlerin bebeğinin gelişimini arttırması için beslenmelerine özen gösterirler. Bu konuda oldukça hassaslarken bir de siz sürekli bebeğin kilosunu sorarsanız anne adaylarını stresse sokarak onların mutsuz bir gebelik süreci geçirmelerine katkıda bulunursunuz.