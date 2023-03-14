Harun İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HARUN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Harun

Harun Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: İbranice

İbranice TDK'ye göre anlamı: 1. Parlayan. 2. Hz. Musa'nın ağabeyi.



HARUN İSMİNİN ANLAMI

Harun ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. TDK'ya göre İbranice kökenli bir isim olan Harun, parlayan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Hz. Musa'nın ağabeyinin ismidir. Eski Mısırca kökenli olduğu ve savaşçı aslan anlamına geldiğini öne süren belgeler de vardır.

HARUN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Harun ismi şevk, kararlılık ve alçakgönüllülüğü çağrıştırır. Harun ismindekiler, verileri dikkatli bir şekilde eleme konusunda iyidir ve başkalarının sıkıcı bulabileceği görevleri tamamlamayacak dayanıklılığa sahiptir. Hesaplama yapmakta ustadırlar ve sayılarla çalışmaktan hoşlanırlar. Teknik detaylarda iyidirler. Mühendislikte doğal becerilere ve yeteneklere sahiptir. Tutkularını, bağlılıklarını ve analitik bakış açılarını sistemleri, projeleri analiz etmeye ve geliştirmeye yönelirler. Matematiksel kavramlarla sonuç çıkarmada çok iyilerdir.

HARUN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Harun Kolçak, Harun Tekin, Harun Erdenay

Harun ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Acun, Ceyhun, Dursun, Ergun, Musa, Karun, Halim, Haşim, Halil, Haldun (H ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA HARUN İSMİ GEÇİYOR MU?

Kur’an-ı Kerim’de 20 yerde Hârûn adı geçmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: İsmin ilk harfi olarak “H”, şüpheci bir kişiliğe işaret eder. Her ne kadar çok akıllı ve pozitif insanlar olsalar da gereksiz şüphecilikleri onları geri planda tutar.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A”, tutkuyu ve cesareti temsil eder. Ruhani konulara da ilgisi olan “A”, spiritüel alanda da başarılı olabilir.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, keşfetmeyi gezmeyi seven yaşama dair merak duyguları yüksek olan insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Harun İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★



İDEAL MESLEKLERİ

Mühendis, Üretici, Bilgisayar Programlama veya benzerleri.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve başarı onlar için önemlidir. İsmi “H” ile başlayan kişiler genellikle risk almayı seven ticaret bilinci yüksek, yaratıcı insanlardır. Adalet bu insanlar için çok önemlidir. Bu nedenle zaman zaman yargılayıcı bir yapıya sahip olabilirler. Ün, şan, şöhret sahibi olmak isterler.

HARUN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu, neşe, sıcaklık, sıcaklık, güneş ışığı, coşku, yaratıcılık, başarı, cesaretlendirme, değişim, kararlılık, sağlık, uyarım, mutluluk, eğlence, keyif, denge, cinsellik, özgürlük, ifade ve büyülenme anlamlarıyla ilişkilidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 5, 20, 23 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Teatral yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.