Hazel İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Türkçe kökenli bir isim olan 'Hazel' ismi Türkiye'de son yıllarda popüler isimler arasında. Peki, Hazel isminin anlamı ne? Hazel ne demek? Bu yazımızda Hazel isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
HAZEL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Hazel
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Türkçe
HAZEL İSMİNİN ANLAMI
Türk Dili Kurumu'na göre 'Hazel' kelimesi bazı yörelerde kuruyup dökülen ağaç yaprağı için kullanılır. TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'ne göre 'Hazel' adı 'Hazal' ile aynı anlama sahiptir. Bu şekilde Türkçe kökenli bir kadın adı olan Hazel adının anlamı şöyledir: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
HAZEL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizmi keşfetmeye büyük ilgi duyarak, bilgi ve hakikat arzusuyla hareket ederler. Gerçeği aramadaki ısrarı, onları iyi bir araştırmacı, eğitimc yapabilir. Hazel ismini taşıyan kişiler, büyük düşünürler olma ve ilgi alanlarına önemli katkılar sağlama potansiyeline sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Hazel ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Hazan, Hazal, Hilal, İzel, Handan, Hanzade, Hayal, Hilal, Nihal, Seval, Zuhal, Zülal, Göksel, Ezel, Emel. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
H: ereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.
A: Başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.
Z: Bu harfi barındıran isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. Yetenekli kişilerdir.
E: İç gözlem yeteneği güçlü, bazen cesur kişilerdir.
L: Çok arkadaş canlısı, sosyal kişilerdir; çevrelerince çok sevilirler.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Hazel İsminin Numerolojisi: 7
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★★
Aşk ★★★
Sağlık ★★★★★
Para ★★★
Aile ★★★★★
Arkadaşlık ★★
İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI
Aşıkken duygularını kendine saklamayı sever ve genellikle birine yaklaşmak için acele etmezler. Partneriyle zaman geçirmeyi, paylaşmayı çok severler. Aşktan gözü kör olsa bile kişisel alana çok önem verir. Zaman zaman kendi kendine kalmak da onlar için önemlidir.
HAZEL İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Violet
Şanslı Numaraları: 4, 6, 12, 22 ve 35.
Şanslı Günü: Pazar
Şanslı Ayı: Temmuz
Şanslı Taşı: Aquamarine