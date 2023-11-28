Hazel İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HAZEL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hazel

Hazel Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe



HAZEL İSMİNİN ANLAMI

Türk Dili Kurumu'na göre 'Hazel' kelimesi bazı yörelerde kuruyup dökülen ağaç yaprağı için kullanılır. TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'ne göre 'Hazel' adı 'Hazal' ile aynı anlama sahiptir. Bu şekilde Türkçe kökenli bir kadın adı olan Hazel adının anlamı şöyledir: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları

HAZEL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizmi keşfetmeye büyük ilgi duyarak, bilgi ve hakikat arzusuyla hareket ederler. Gerçeği aramadaki ısrarı, onları iyi bir araştırmacı, eğitimc yapabilir. Hazel ismini taşıyan kişiler, büyük düşünürler olma ve ilgi alanlarına önemli katkılar sağlama potansiyeline sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Hazel ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hazan, Hazal, Hilal, İzel, Handan, Hanzade, Hayal, Hilal, Nihal, Seval, Zuhal, Zülal, Göksel, Ezel, Emel. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: ereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

A: Başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

Z: Bu harfi barındıran isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. Yetenekli kişilerdir.

E: İç gözlem yeteneği güçlü, bazen cesur kişilerdir.

L: Çok arkadaş canlısı, sosyal kişilerdir; çevrelerince çok sevilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Hazel İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşıkken duygularını kendine saklamayı sever ve genellikle birine yaklaşmak için acele etmezler. Partneriyle zaman geçirmeyi, paylaşmayı çok severler. Aşktan gözü kör olsa bile kişisel alana çok önem verir. Zaman zaman kendi kendine kalmak da onlar için önemlidir.

HAZEL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 4, 6, 12, 22 ve 35.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Aquamarine