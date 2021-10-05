İpek İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

İPEK İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: İpek

İpek Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre İpek isminin 2 anlamı vardır: 1. Bir tür böceğin ördüğü kozadan elde edilen ve kumaş yapımında kullanılan ince parlak tel ve bundan yapılan kumaş. 2. Zarif, kibar, ince.



İPEK İSMİNİN ANLAMI

İpek ismi, ipek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel anlamına gelir. Sıfat olarak bu telden yapılmış ürünler için de kullanılır. İpek ismi aynı zamanda zarif, ince ve kibar anlamlarına da gelmektedir.

İPEK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İpek ismi doğruluk, ifade gücü ve kararlılığa işaret eder. Hem kendisinin hem de çevresindekilerin manevi değerlerine saygı duyar. Değer verdiği insanların görüşlerini çok dikkate alır. İpek ismi, güvenilirliğin ve yeteneğin kıymetini bilenleri kendine çeker, düşüncesiz ve iradesi zayıf insanları ise kendisinden uzak tutar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

İPEK İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

İpek Tuzcuoğlu, İpek Bilgin, İpek Ongun, İpek Filiz Yazıcı

İpek ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Çiçek, Dilek, Melek, İrem, İlda, İlke, İremnur, İsra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA İPEK İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan İpek, Kur-an'ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde kız çocukları için yaygın olarak tercih edilen isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

İ: İsmin ilk harfi olan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

P: İsmin ikinci hecesinde yer alan “P” harfi kişiye içe dönük bir ifade sağlar. Duyguları ifade etmekte güçlükler yaşanabilir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

K: İsmin son harfinde bulunan “K” harfi, saflığı ve sezgiselliği gösterir. Geçmişi affeden, yüzünü geleceğe dönen kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

İpek İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Gıda Sektörü, Eğlence Sektörü, İdarecilik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan İpek ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “İ” ile başlayan kişiler, yeni başlangıçlara umutla bakan, yüksek fikirli ve iyimser kişilerdir. Son harfi “K” olan kişiler ütopik derecede pozitif düşüncelere sahip olan, bu düşünceler neticesinde zaman zaman yaşamın getirilerini doğru yorumlayamayan kişiler olabilirler.

İPEK İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan İpek ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 8, 13, 28 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.