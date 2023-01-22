Maran isminin anlamı ne? Maran ne demek?

Netflix'te Ocak 2023'te Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerinde yer aldığı Şahmaran dizisi izleyici ile buluştu. Dizide geçen 'Şahsu', 'Maran' gibi isimlerin anlamları da Google'da çok arananlar arasına girdi. Bu makalede 'Maran' isminin anlamına bakıyoruz.

MARAN İSMİNİN ANLAMI NE?

Maran kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde kelime ya da kişi adı olarak yer almaz. Türk Dil Kurumu'nun Etimoloji ve Derleme Sözlüklerinde ise ‘küçük ev’, ‘kulübe’ veya 'kağnı' anlamlarına gelir.

Ancak Maran kelimesinin anlamı Netflix dizisi Şahmaran'da yer aldığı anlamıyla Farsça kökenlidir ve Şahmaran ya da Şahmeran efsanesinden gelir. Şahmaran efsanesine göre Tarsus'ta binlerce yıl önce yedi katlı yeraltında yaşayan yılanlar varmış. Meran ya da Maran adı verilen bu yılanlar, akıllı, şefkatli ve barış içinde yaşarlarmış. Meranların kraliçesine Şahmeran denirmiş.

Bazı kaynaklara göre "Mar" yılan anlamında, "-an" ise çoğullamasıdır. Maran ya da incelterek söylenilen "Meran" sözcükleri bu anlamda kullanılır.

Şahmaran adı da şah (sahip, hükümdar) ve mar (yılan) sözcüklerinden oluşarak ‘yılanların şahı’ anlamına gelir.