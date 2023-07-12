Mekonyum Aspirasyonu (anne karnında bebeğin kaka yutması) nedir, nasıl anlaşılır?

Anne karnında bebekleri bekleyen tehlikelerden biri mekonyum aspirasyonu riskidir. Peki, mekonyum aspirasyonu neden olur? Bebek anne karnında neden kaka yapar?Bebeğin anne karnında kaka yaptığı nasıl anlaşılır? Acıbadem Atakent Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Ganime Aygün anlatıyor.

MEKONYUM (ANNE KARNINDA BEBEĞİN KAKA YUTMASI) NEDİR?

Mekonyum bebeğin ilk dışkısına verilen isimdir. Yeşil renklidir. Barsak epiteli ve sekresyonlarını içermektedir. İntrauterin hayatta fetüsün barsağında oluşur ve doğum sonrasında barsak hareketi ile dışarı atılır. Mekonyum yapışık ve koyu bir yapıya sahiptir. Sterildir ancak bebeğin doğum öncesinde mekonyumu bulunduğu suyun içine yapması ciddi sıkıntı doğurur.

BEBEK ANNE KARNINDA NEDEN KAKASINI YAPAR?

Eğer intrauterin hayatta bebek sıkıntı yaşarsa ve strese girerse daha doğmadan önce dışkısını yapabilir. Bu da mekonyum aspirasyonu denen tabloya neden olur. Rahim içi gelişme geriliği, gebelikte hipertansiyon ve diabet, ilaveten kordon dolanması ya da bebeğin kordonu sıkması gibi durumlarda bebek oksijensiz kalarak mekonyum yapabilir.

BEBEĞİN ANNE KARNINDA KAKA YUTMASI NASIL ANLAŞILIR?

Mekonyum yapma durumunda bebekte hareketlerde ciddi azalmalar olur. Normalde gün içinde 8-10 büyük beden hareketi yapan bebek yavaş hareket etmeye başlar. Takiplerinizde mekonyum yapma riski bizim tarafımızdan gelişme geriliği, su azalması, nst takibindeki bozulmalar ve doppler bulgularında bozulmalar ile kısmen tespit edilebilmektedir. Ancak kesin tanısı ancak görülerek konulur. Bebeğin strese girdiği durumlarda hekim mekonyum olduğundan şüphe ediyorsa sizi daha erken doğuma almak isteyebilir.

MEKONYUM RİSKİ OLAN BEBEKLERDE NORMAL DOĞUM OLUR MU?

Mekonyum sözkonusu ise normal doğum tavsiye edilmez ancak aktif doğum takibinde olan bir hastada doğum sağlıklı ilerliyor ve bebek kalp atımlarında ciddi bir sorun yok ise ve tabi doğum hızlı olacaksa mekonyum ile nadiren takip yapılabilir. Ancak doğum sonrasında daha ilk nefesi almadan ağız ve burun boşlukları temizlenmelidir.

Sezaryen esnasında da mekonyum var ise bebek yine mekonyumdan temizlenir hatta yenidoğan hekimi tarafından mide dahi aspire edilir.

Mekonyum aspire etmiş bir bebek ek medikal sorunları nedeniyle de bir süre yenidoğan yoğun bakımda kalmak zorunda kalabilir.

Bu nedenle rutin gebelik takibi, bebek hareketi takibi ve nst uygulamaları son derece önemlidir. Hekiminizin önerdiği ölçüde takibe gitmeyi ihmal etmeyin