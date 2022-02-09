Nazlı İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NAZLI İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Nazlı

Nazlı Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe, Farsça



NAZLI İSMİNİN ANLAMI

Nazlı ne demek? Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe Sözlüğü'nde Nazlı kelimesinin ve isminin farklı anlamları yer alır.

NAZLI NE DEMEK?

Güncel Türkçe sözlükte Nazlı'nın kullanımları şöyle yer alır

Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı (Sıfat)

Özen isteyen, nazik (Sıfat)

Sağlığını, dayanıklılığını çabuk yitiren (Sıfat)

Üstüne titrenilerek, değer verilerek (Zarf)



Kişi Adları Sözlüğü'nde ise Nazlı isminin 4 anlamı şu şekilde yer alır:

Naz yapan,

Kendini ağıra satan,

İşveli,

Edalı





NAZLI İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Nazlı ismi kurnazlığı, saygıyı ve empatiyi çağrıştırır. Neşeyi, samimiyeti ve açık sözlülüğü simgeler. Zeki, anlayışlı, bilgili, çalışkan, bağımsız, korkusuz, araştırmacı, realist ve pratik kişilerdir. Ön sezgileri ve analitik yeteneği yüksektir. Çalışkan, yardımsever, işbirlikçi ve girişimci özelliklere sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Nazlı ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aslı, Çağrı, Çağla, Gülnaz, Nazmiye, Nazan, Naz, Binnaz (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA NAZLI İSMİ GEÇİYOR MU?

Nazlı, Kur-an'ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak içerdiği güzel anlam sayesinde Türkiye'de kız çocukları için yaygın olarak tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: Bu harfle başlayan isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi detaylı bir şekilde analiz ederek planlar ve organize ederler. “N” harfi kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü ve organize düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

Z: Bu harfi içeren isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. İlham yetenekleri çok güçlüdür, gelecekle ilgili büyük planlar yapar ve çok güçlü kişiliklerdir.

L: İsmin son hecesinde yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

I: İsmin sonunda yer alan “I” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Nazlı İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Endüstri Mühendisliği, Araştırma- Geliştirme AR-GE, Bilişim Teknolojisi veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “N” ile başlayan kişiler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır. İsmi “I” harfi ile biten Nazlılar, merhametli, vicdanlı ve görülmeyi seven, sevecen öğretmenlerdir.

NAZLI İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Nazlı ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapi yöntemlerinde kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 5, 14, 30 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Yeni hobiler ile uğraşılar edinmek ve sanatsal yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.