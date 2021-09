Ömer İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ÖMER İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ömer

Ömer Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde Ömer isminin anlamı şu şekilde yer almaktadır: 1. Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. 2. İkinci halife.



ÖMER İSMİNİN ANLAMI

Ömer ismi yaşama, yaşayış, hayat, canlılık anlamına gelir. Aynı zamanda ikinci halife olan Hz. Ömer’in ismidir. Anlamı Arapça "gelişen, uzun ömürlü" Ortadoğu’da Omar/Umar veya Omer/Umer (Arapça: عمر‎, İbranice: עומר‎) olarak kullanılır.

ÖMER İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ömer ismi doğruluğu, kararlılığı ve yaratıcılığı çağrıştırır. Sorumlu, koruyucu, besleyici, dengeli, sempatik, arkadaş canlısı, mükemmel ilişki kurucu, mükemmel ebeveyn, cömert ve samimidir. Bu isimdekiler genellikle çok duygusaldır. Sorumluluk sahibidir ve insanlara yürekten yardım etmeye inanır. Her zaman arkadaşlarının sorunlarını dinlemeye ve gerektiğinde onlara yardım etmeye isteklidir. Ailesine olan sevgisini ifade etmek için her şeyi yapabilir. Sorumluluk, nezaket, özveri, empati ve sadakat, Ömer isimdekilerin harika nitelikleridir. Her şeyi mükemmel bir şekilde halledebilir ve çok güvenilirdir. Doğuştan liderdir, olgun ve kararlıdır. Projeleri sistematik ve düzenli bir şekilde çok rahat bir şekilde tamamlamayı sever. (Bu makalenin ardından Yusuf isminin anlamına da bakabilirsiniz)

ÖMER İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ömer Seyfettin, Ömer Faruk Aşık, Ömer Onan

Ömer ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Cömert, Somer, Akıner, Alper, Asker, Baver, Berker, Cafer, Cenker, Cihaner, Coşkuner, Ejder, Ekber, Eker, Ekiner, Ender, Enver, Gencer, Göker, Güner, İlker, İlter, İskender, Kanber, Koçer, Köker, Kunter, Kuter, Öker, Önder, Peker, Tamer, Taner, Tanfer, Tanırer, Tanser, Tanver, Taşer, Taşkıner, Tayguner, Teber, Tecimer, Tekiner, Temizer, Tetiker, Tezer, Tiner, Toker, Tokuzer, Toper, Tuğser, Tuncer, Tunçer, Tuzer, Tümer, Türker, Tüzüner, Ucaer, Uçarer, Uluer, User, Usluer, Uyguner, Uzer, Üçer, Ülgener, Üner, Ünlüer, Üster, Üstüner, Üzer, Yağızer, Yalçıner, Yamaner, Yaser, Yaver, Yavuzer, Yetkiner, Yiğiter, Yurdaer, Yurtsever (Ö ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ÖMER İSMİ GEÇİYOR MU?

Ömer ismi Kuran’da geçmez. Ancak ikinci halife olan Hz. Ömer’in ismi de olduğu için Müslüman ülkelerde en yaygın kullanılan isimlerden biridir. Türkiye'de de erkek bebeklere çok sık verilen isimler arasında Ömer ismi yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Ö: İsmin ilk harfinde yer alan “Ö”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

M: İsmin ilk hecesinde yer alan “M”, yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

E: İsmin ikinci hecesinde yer alan “E” harfi, kişiye duygularını yönetme zorluğu katar. Aynı zamanda “E” harfindeki kişiler, hızlı karar veren, atik ve tartışmacı kişiler olabilirler.

R: R harfi numerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür. Bütünlük bilinci içinde olan “R” harfi, romantizm ve ahenkten hoşlanır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ömer İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Diş Hekimliği, Kalite ve Üretim Mühendisliği, Teknoloji Bilimleri veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Ö ile başlayan kişiler, ayrıntılara çok önem veren, sorumluluk sahibi, eğlenceli kişilerdir. İsmi R harfi ile biten Ömerler, bir işi bitirdiklerinde övülmek, görülmek isterler. Kendi kendilerinin en büyük destekçisidirler.

ÖMER İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit Mavisi

Çivit mavisi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar,başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde çivit mavisi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 5, 7 ve 9'dur.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.