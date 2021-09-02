Yusuf İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YUSUF İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yusuf

Yusuf Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: İbranice

İbranice TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde Yusuf'un anlamı şu şekilde yer almaktadır: Köken: İbranice, Cinsiyet: Erkek 1. İnleyen, ah eden.2. İnilti.

YUSUF İSMİNİN ANLAMI

Yusuf isminin anlamı inleyen, ah eden ve inilti demektir. Hz. Yakup'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf'tur. Arapçada Yusuf ya da Yusif, İbranicede Yosef ve İngilizcede Joseph olarak kullanılır.

TÜRKİYE'DE ERKEK BEBEKLERE EN FAZLA VERİLEN İSİM

Yusuf ismi Türkiye'de 2021 yılında erkek bebeklere en fazla verilen isim oldu. 2021'in ilk 6 ayında 261 bin 66'sı erkek, 246 bin 843'ü kız olmak üzere 507 bin 909 bebek dünyaya geldi. Erkek bebeklerden 3 bin 431'ine Yusuf, 3 bin 218'ine Miraç, 2 bin 776'sına Alparslan; kız bebeklerden 4 bin 959'una Zeynep, 3 bin 184'üne Elif, 3 bin 39'una Asya ismi verildi. Yusuf ismi 2020 yılında da Türkiye'de erkek bebeklere en fazla verilen isimdi.

YUSUF İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yusuf ismi sabrı, sıcaklığı ve zarafeti çağrıştırır. Dışa dönük karakteriyle arkadaş canlısı olurlar. Macera peşinde koşmayı seven, maceraya düşkün, girişimci ve aktif olurlar. Güçlü mizah anlayışına, espri yeteneğine sahip girdiği ortamlara neşe yayarlar. Duygularını kolay dışa vuramayan, sinirlendiklerinde sert tavırlar sergileyen, yeni tanıştığı insanlara karşı kuşkucu yaklaşan ve doğru bildiğinden asla vazgeçmeyen bir kişiliğe sahip olurlar.

YUSUF İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yusuf Çim, Yusuf Yazıcı, Yusuf Ziya Ortaç, Yusuf Güney (Benzer bebek isimleri için erkek bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

Yusuf ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Yunus, Yusuf Ali, Yusuf Ziya (Y ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA YUSUF İSMİ GEÇİYOR MU?

Yusuf Suresi olarak Kuran’da doğrudan geçen isimler arasındadır. Arapça (يوسف) Yûsuf ve Yusif sadece Müslümanlar tarafından değil, tüm İbrani dinler tarafından yaygın olarak kullanılan bir erkek isimdir.

YUSUF İSMİNİN KELİME KÖKENİ

TDV'nin İslam Ansiklopedisi'nde ise Yusuf kelimesinin kökeni ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır: "Yûsuf kelimesinin aslı İbrânîce Yosef’tir. Bu ismin, uzun süre çocuğu olmayan Rahel’in (Tekvîn, 29/31; 30/1) Yûsuf’un doğumu ile anne olamamanın utancından kurtulduğuna işaret etmek üzere “ortadan kaldırmak” anlamındaki asaf kökünden geldiği (Tekvîn, 30/23; Tora, I, 229) veya Rahel’in, doğan çocuğuna daha sonra bir çocuğunun daha olması için “arttırmak, ilâve etmek” anlamındaki yasaf kökünden, “Tanrı arttıracak, bir tane daha verecek” anlamında Yosef adını verdiği (DB, III/2, s. 1655; IDB, II, 981), Yûsuf’tan sonra da ikinci çocuğu Bünyâmin’in doğduğu (Tekvîn, 30/24; 35/17, 18) belirtilmektedir.

İslâmî kaynaklarda ise bu adın Yûsuf, Yûsef, Yûsif şeklinde üç farklı okunuşu söz konusudur ve menşei tartışmalıdır. Kelimenin Arapça olup “üzülmek” anlamındaki eseften türediği, ayrılığı ile babasını üzen Yûsuf’a “üzen” anlamında Yûsif, kardeşleri onu babalarından ayırarak kendisini üzdükleri için “üzülen” anlamında Yûsef denildiği ileri sürülmekteyse de (Fîrûzâbâdî, VI, 46) ismin Arapça asıllı olmadığı kabul edilmektedir."

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: Bu harfle başlayan isimler, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilirler.

U: İsmin içinde yer alan u harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

S: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

U: İsmin son hecesinde yer alan u harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

F: İsmin sonunda yer alan f harfi, özgürlüğü arzular ve zihninin onu yönetmesine izin vermez. Rahattır. Saygı ister.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yusuf İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Spor eğitmenliği, modacılık, reklamcılık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının enerjisi, dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapan neşeli bir kişiliğe işaret eder. Başkalarıyla ilişki kurarken duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. Çok yönlü olurlar. Dürüst, şeffaf, özverili ve adil olduklarından iş hayatında oldukça başarılı olmalarının yanı sıra çok da sevilen biri olurlar. Çevresindeki insanların ideallerine ve hedeflerine kavuşmaları için ellerinden gelen yardımı esirgemezler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri nedeniyle iyi iletişim kuran ve birbirini destekleyen, umut veren bir ilişkiyi simgeler. Rahata ve huzura sahip olmaktan hoşlanırlar, bu nedenle partnerleri rasyonel ve pratik olmalıdır, tutku genellikle ikinci sırada yer alır. 2 sayısı sevildiği ve ilgi odağı olduğu sürece her şey güllük gülistanlıktır ama içine güvensizlik girince şiddetli kıskançlık gösterebilirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Y ile başlayan kişiler, özgürlüklerini ziyadesiyle önemseyen ve sadece kendi girişimleri olan işlerde çalışmak isteyen yapıdadırlar. Gerçekçidirler ve başkalarının desteklerine nadiren ihtiyaç duyarlar. İsminin son harfi F olan kişiler, hayatlarında huzur ve uyum aramalarına karşın, başkalarının ihtiyaçlarını kendilerinden daha öncelikli olarak gördükleri için kişisel olarak zaman zaman hak ettiği değeri göremeyen yapıda insanlardır.

YUSUF İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ilişkili olan Yusuf ismindeki insanlar, kalabalık içinde olmayı ve harika arkadaşlıklar kurmayı severler. Turuncu rengin baskın durumlarda kendilerini daha sıcak ve samimi hissederler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 5, 15, 22 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü daha kolay odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.