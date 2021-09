Öykü İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ÖYKÜ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Öykü

Öykü Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Öykü isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu şekilde yer alır: 1-Ayrıntılarıyla anlatılan olay. 2. Hikâye



ÖYKÜ İSMİNİN ANLAMI

Öykü ismi ayrıntılarıyla anlatılan olay anlamına gelir. Edebiyatta hikâye anlamındadır. İngilizce'de Story, İspanyolca'da Historia olarak da aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Story soyadı, "Storr"un bir türevi olan Eski İskandinav kişisel sıfatı "Stóri"den gelmektedir.

ÖYKÜ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Öykü ismi şevk, otorite ve bağlılığı simgeler. Başarı odaklı, yaratıcı, etkili, hoşgörülü, arkadaş canlısı, manevi, yaratıcı, dışavurumcu, insancıl ve yardımseverdir. Bu isim başkalarına yardım etme sevgisini yansıtır. Rahat bir atmosfer oluşmasını sağlayarak etrafındaki insanları güldürür ve cesaretlendirir. Hayalperesttir, sevdiklerine bağlıdır, arkadaşları tarafından sevilir. Zeki, eğlenceyi seven, zeki ve cömert bir kişiliğe sahip olur. Macerayı sever ve her zaman yeni şeyler keşfetmeye can atar. Güvenilir, dürüst olsa da, bazı durumlarda huysuzdur. Bazen aynı anda iki yönde hareket etmeleri dikkatlerinin dağılmasına neden olabilir. Doğası gereği felsefidir. İnsanları bir araya getirme veya birleştirme yeteneğine sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ÖYKÜ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Öykü Karayel, Öykü Çelik, Öykü Gürman

Öykü ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Türkü, Özgü, Ömür, Ülkü (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Ö harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ÖYKÜ İSMİ GEÇİYOR MU?

Öykü ismi, Kuran'da geçmez. Anlam güzelliği itibariyle çeşitli dillerde de sevilerek kullanılan bir kadın ismidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Ö: İsmin ilk harfinde yer alan “Ö”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

Y: İsmin içinde yer alan “Y” harfi, büyük işler başarmayı arzular.

K: İsmin ikinci hecesinde yer alan “K” harfi, kişiye gerçekçi ve güvenilir bir yapı kazandırır. Duygusallıktan uzak, ayakları yere sağlam basan karakterde insanlardır.

Ü: İsmin son hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Öykü İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Tiyatroculuk, Sanatçılık, İletişim, Aktivizm veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Ö ile başlayan kişiler, ayrıntılara çok önem veren, sorumluluk sahibi, eğlenceli kişilerdir. İsmi ü harfi ile biten Öyküler, çalışacakları kişiler ile şeffaf ve dürüst bir ilişki olmayı tercih ederler. Başarma hırsları yüksek kişilerdir.

ÖYKÜ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Öykü ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 7, 12, 27 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir.