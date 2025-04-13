Rana İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Rana ismi, hem Türkçe’de hem de Arapça kökenli dillerde kullanılan bir isimdir. İşte anlamları:

RANA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Rana

Rana Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

RANA İSMİNİN ANLAMI

Rana ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Arapça kökenli bir isimdir.

TDK'ye göre Rana isminin anlamı, ''Güzel, göze hoş görünen'' demektir.

demektir. "Rana" isminin anlamı Türkçe'de "göz alıcı" veya "parlak" şeklinde ifade edilir.

veya şeklinde ifade edilir. Güzelliğiyle baktıran, göz kamaştıran olarak da yorumlanır.

Bazı kaynaklara göre "nazlı nazlı bakan" veya "bakışlarıyla etkileyen" anlamı da yüklenmiştir.





RANA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Rana ismindeki kişiler idealist, hassas bir doğa, kültüre ve hayatın inceliklerine saygı duyar. Konsantrasyon gerektiren yazma, matematik veya analitik becerileri içeren görevlerde oldukça başarılısınız. Derin düşüncelerinizi ve hislerinizi sözlü olarak ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz. İsim hem fonetik hem kültürel olarak güzel, zarif ve etkileyici bir profil çizer.



(Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

Rana ismine benzeyen diğer isimler:

Rabia, Tuna, Suna, Luna, Hüma, Sena, Mina, Tolga, Tayga, Ertunga, Tunga, Tolunay, Toktamış, Tonguç, Toprak, Toygar, Toygun, Toraman (Daha fazla benzer isim için tıklayın: R harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, R harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

R: R Güçlü çalışma prensipleriyle hareket eden kişilerdir. İsimleri 'R' ile başlayan kişiler, istedikleri zaman eğlenceli bir arkadaş da olabilirler.

A: A harfi, maceranın ve kişinin istediği her şeyin peşinde koşmanın gücünü temsil eder.

N: Bu kişiler duygularıyla çok uyumludurlar. Mantıklı düşünmenin aksine duygularıyla karar verirler.

A: İsmin sonunda yer alan A harfi, başkalarından beklemek yerine, her türlü şansı kendi başın yakalama prensibini simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Rana İsminin Numerolojisi: 7

RANA İSMİNİN AŞK HAYATI

Bir sevgili olarak 7 numaralar oldukça sevimli ve sevgi dolu oldukları için övülmeyi severler. Gerçek yaşanan bir ilişki sonunda evlilik, sadakat ve bağlılık bu kişiler için çok önemlidir.. Romantik hayatları konusunda oldukça eksantrik ve ciddi olan 7 numaralar, ilgiyi sevgilisinin üzerinden asla çekmez.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★





RANA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 5, 9, 15, 28 ve 37.

Şanslı Günü: Perşembe

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Nar taşı