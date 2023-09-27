Sibel İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SİBEL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sibel

Sibel Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe



SİBEL İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir kız ismi olan Sibel, Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde de yer alan isimdir. TDK'ya göre Sibel isminin iki anlamı şöyledir:

Buğday başağı.



Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.



Bazı kaynaklara göre Sibel ismi Refik Halit Karay'ın 1951 tarihli 2000 Yılın Sevgilisi romanından sonra ismin popülaritesi artmıştır.

Yine bazı kaynaklara göre Sibel ismi köken olarak eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'den (Fransızca cybèle) türemiştir. Frig (Phrygia) ana tanrıçası toprak ve bereketi sembolize eder ve ‘Büyükana-Magna Mater’ adı da verilmiştir.

SİBEL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sibel'in başkalarıyla çalışma konusunda ender bir yeteneği vardır. Sezgileri güçlüdür. Çatışmalardan kaçınma ve insanların en iyi yanlarını ortaya çıkarma yeteneği, onları başarılı yöneticiler yapar. İster yönetim kurulunda ister dünya sahnesinde olsun, Sibel insanları ortak bir amaç doğrultusunda birleştirme gücüne sahiptir. Sakinliği ve rahatlığı severler. Tartışmaları severler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri sözlüğüne ve s ile başlayan kız isimlerine de bakabilirsiniz)

Sibel ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Gazel, Hazel, Emel, Arel, Göksel,Temel, Karel. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, S harfi ile başlayan kiz isimleri)

Sibel ismine sahip ünlüler

Sibel Can, Sibel Alaş, Sibel Turnagöl, Sibel Bilgiç, Sibel Taşçıoğlu.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Baş harfleri 'S' olan kişiler genellikle bir sonraki adımlarını hazırlamış gibi hareket ederler. Öngörüleri çok yüksektir.

İ: Hayal güçleri çok yüksektir. Şefkatli kişilerdir.

E: Hassas bir karaktere sahiptirler.

L: Sorumluluk almayı severler. Bazen dik kafalıdırdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sibel İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★





SİBEL VE AŞK HAYATI

Bir partner olarak, 2 numara çok sadık ve sevecen bir sevgili olur. Uzun vadeli bir ilişki için onlar içindir. Aşk söz konusu olduğunda 2 rakamı, doğal sezgileri sayesinde umutlu ve destekleyici türden bir eştir. Rahatlık ve dinginliği severler. Bu nedenle partnerleri ayakları yere basan kişiler olmalıdır. Tanıştıktan sonra karşısındakini analiz etmek için zaman harcarlar ve emin olduktan sonra ilişki yaşamaya karar verirler.

SİBEL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 7, 8, 20, 25 ve 33

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Tanzanit