2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu

Her yıl sinema dünyasının kalbinin attığı Cannes Film Festivali, 2025 yılında da göz kamaştırıcı anlara sahne oldu. Festivalin kırmızı halısında, uluslararası yıldızların yanı sıra Türk oyuncular da şıklıkları ve zarafetleriyle dikkat çekti. İşte 24 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin katılanları...

BİRCE AKALAY