2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu
Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü Türk isimler stilleriyle dikkat çekmeyi başardı. Festivale katılan Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz gibi isimler şıklıklarıyla göz doldurdu.
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Her yıl sinema dünyasının kalbinin attığı Cannes Film Festivali, 2025 yılında da göz kamaştırıcı anlara sahne oldu. Festivalin kırmızı halısında, uluslararası yıldızların yanı sıra Türk oyuncular da şıklıkları ve zarafetleriyle dikkat çekti. İşte 24 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin katılanları...
BİRCE AKALAY
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SİNEM ÜNSAL
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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HANDE ERÇEL