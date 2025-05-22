2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu

Bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü Türk isimler stilleriyle dikkat çekmeyi başardı. Festivale katılan Sıla Türkoğlu, Birce Akalay, Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz gibi isimler şıklıklarıyla göz doldurdu.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu - Resim : 1

Her yıl sinema dünyasının kalbinin attığı Cannes Film Festivali, 2025 yılında da göz kamaştırıcı anlara sahne oldu. Festivalin kırmızı halısında, uluslararası yıldızların yanı sıra Türk oyuncular da şıklıkları ve zarafetleriyle dikkat çekti. İşte 24 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin katılanları...

BİRCE AKALAY

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2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu - Resim : 2

SİNEM ÜNSAL

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2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu - Resim : 3

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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2025 Cannes Film Festivali’ne Türk ünlülerin stili damga vurdu - Resim : 4

HANDE ERÇEL