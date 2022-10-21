Süleyman İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SÜLEYMAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Süleyman

Süleyman Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: İbranice

İbranice TDK'ye göre anlamı: Huzur, sükûn, Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.



SÜLEYMAN İSMİNİN ANLAMI

İbranice kökenli Süleyman ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimlerdedir. TDK'ye göre iki anlamı şöyledir:



1. Huzur, sükûn.

2. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.

Süleyman isminin İbrânîce’deki karşılığı olan Şelomoh’nun (Şlomo) “barış, selâmet, sükûnet” anlamındaki şalom kelimesinden geldiği ve “barışsever, barışçı” anlamını taşıdığı belirtilir. (Ayrıca S harfi ile başlayan erkek isimleri ve erkek bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

SÜLEYMAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Süleyman ismi neşeyi, keskinliği ve adaleti çağrıştırır. Sabırlı, kibar, sıcak kalpli ve kararlı kişiliklerinin altında sakinlik ve metanet yayar. Karmaşık olmayan, sessiz, nazik bir doğaya ve toprakla özel bir bağa sahiptirler. Anı yaşar ve inatla ağır ağır ilerler, kendi işine bakar ve başarı ve statü elde etmek için çok çalışır. En büyük önceliği finansal güvenliktir ve hayattaki en büyük zevki, emeklerinin meyvelerinin tadını rahatça çıkarmaktır.

Süleyman ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Adnan, Arcan, Bayhan, Civan, Çağan, Ercan, Hasan, Kenan, Mervan, Noyan, Sultan, Selim, Seymen, Seyhan, Okan, Teoman (S ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA SÜLEYMAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Süleyman, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında (17 kez) yer almaktadır. Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan en yaygın isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: İsmin ilk harfinde yer alan “S” harfi, sezgileri tarafından yönetilen kişileri temsil eder. Bu kişiler bir sonraki adımları için daima hazırlıklıdırlar.

Ü: Bu harfe sahip kişiler, nazik insanlardır. Başkalarını incitmekten ve kırmaktan çekinen insanlardır.

L: İsmin ikinci hecesinde yer alan “L”, bağlanma duygu çok yüksek olan, sevmeyi ve sevilmeyi arzulayan kişileri oluşturur.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi kişiye cesaret, keskin kararlar alma kapasitesi ve mücadeleci bir ruh kazandırır.

Y: İsmin içinde yer alan “Y” harfi, hayatın gidişatına uyum sağlayan, kaderci, uyumlu bir kişilik kazandırır.

M: Bu harfi içeren isimler, yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfine sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

N: Bu harfle başlayan isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi çok düşünürler. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Süleyman İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Mimar, Grafiker, Aktivist veya benzerleri.

İSME GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının enerjisi, dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapan neşeli bir kişiliğe işaret eder. Başkalarıyla ilişki kurarken duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. Çok yönlü olurlar. Dürüst, şeffaf, özverili ve adil olduklarından iş hayatında oldukça başarılı olmalarının yanı sıra çok da sevilen biri olurlar. Çevresindeki insanların ideallerine ve hedeflerine kavuşmaları için ellerinden gelen yardımı esirgemezler.

İSME GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri nedeniyle iyi iletişim kuran ve birbirini destekleyen, umut veren bir ilişkiyi simgeler. 2 sayısı sevildiği ve ilgi odağı olduğu sürece her şey güllük gülistanlıktır ama içine güvensizlik girince şiddetli kıskançlık gösterebilirler.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “S” ile başlayan kişiler arkadaş canlısı, karizmatik ve yeni deneyimlere açık insanlar olurlar. İsmi “N” ile biten kişiler, hayatı maceraperest bir ruhla yaşarlar. Yeni deneyimler elde etmekten, keşfetmekten ve seyahat etmekten çok hoşlanan kişilerdir.

SÜLEYMAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ilişkili olan Süleyman ismindeki insanlar, kalabalık içinde olmayı ve harika arkadaşlıklar kurmayı severler. Turuncu rengin baskın durumlarda kendilerini daha sıcak ve samimi hissederler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 8, 13, 26 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Teatral yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekim ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.