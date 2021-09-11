Noyan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NOYAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Noyan

Noyan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Moğolca

Moğolca TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde Noyan isminin anlamı için şu bilgiler verilir: Köken: Moğolca, Cinsiyet: Erkek 1. Başkomutan. 2. Bey.

NOYAN İSMİNİN ANLAMI

Noyan, Türkiye'de ve Orta Asya'da "başkomutan", "efendi", "koruyucu" anlamlarında bir ad veya soyadı olarak kullanılmaktadır. (Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

NOYAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Noyan ismi merakı, sıcaklığı ve neşeyi kendine çekiyor. Sorumlu, koruyucu, besleyici, dengeli, sempatik, arkadaş canlısı, mükemmel ilişki kurucu, mükemmel ebeveyn, cömert ve samimidir. Noyan ismindekiler çok duygusal olurlar. Sorumluluk sahibidir ve insanlara tüm kalbiyle yardım etmek için çabalarlar. Her zaman arkadaşlarının sorunlarını dinlemeye ve gerektiğinde onlara yardım etmeye isteklidirler. Hırslı ve azimlidir. Odaklanma yeteneği gerçekten şaşırtıcıdır. Etraflarında kaos varken konsantre olabilirler. Noyan ismindeki kişiler genellikle zeki ve objektiftir ve zor kararları çok çabuk verebilirler.

Noyan ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Nayman, Numan, Nuyan, Adnan, Ali Han, Alican, Alişan, Alkan, Altan, Arcan, Ardan, Bolhan, Boran, Cankan, Cengizhan, Dağhan, Efekan, Eraslan, Ercan, Ersan, Gökhan, Hakan, Haktan, Hasan, Kağan, Kaplan, Mestan, Nurcivan, Nurkan, Nurtan, Nuşirevan, Nuyan, Odhan, Odkan, Odman, Ogan, Oğuzcan, Oğuzhan, Ozan, Peyman, Tuğhan, Yaman. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA NOYAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Noyan Kuran’da geçmez. Moğolca'dan gelen Noyan ismi Türkiye'de de rastlanan isimler arasındadır. Bir dönem TRT ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisindeki Moğol komutanı Baycu Noyan karakteri ile de bir kez daha gündeme gelmiştir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: İsmin ilk harfinde yer alan “N”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

O: İsmin ilk harfinde yer alan “O”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

Y: İsmin ilk hecesinde yer alan “Y”, yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi, anı kaçırmakla ilgili endişe etmeyen, anı yaşayan bir enerjiyi sembolize eder.

N: İsmin sonundaki “Y” yeni şeyler keşfetmeye olan merakı simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Noyan İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Tiyatroculuk, Yazarlık, Askerlik, Psikolog veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. Adı büyük “N” ile başlayanların karakteri, yeni arayışlar yaratmaktan ziyade, rahatlık ve sanatsal çabalar hedefleyen, anlayışlı ve eksantriktir. İsmi “N” harfi ile biten kişiler katı ve önyargılı olarak algılanabilir ve bu durum önlerine bazı engeller çıkarsa da rekabetçi ruhlarını ve analitik problem çözmelerini de artırabilir.

NOYAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Noyan ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 6, 9, 21 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.