Yenidoğan bebek nerede ve nasıl uyumalı? Sağlıklı bir uyku için nelere dikkat edilmeli?

Doğum sonrasında bebekleri ile evlerine dönen anne ve babaların bebeklerinin nerede yatacağı konusunda endişe duyabiliyor. Hem bebeklerinden ayrılmak istemezken hem de nasıl bir uyku düzeni kuracakları arasında ikilemde kalabiliyorlar. Acıbadem Bağdat Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Aydoğan yenidoğan uykusuna dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Yenidoğan bebek beslenmesi nasıl olmalı? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Yenidoğan bebekte doğru yatak neden önemli? Yatağı nasıl olmalı?

Bebekte doğru yatak seçimi, bebeğin rahat hareket edebilmesi, boğulmaması ve omurgasına destek olup rahat uyuyabilmesi için çok önemlidir.

Bebek için kullanılacak olan yatağın çok yumuşak olmaması gerekir, çünkü yüzüstü döndüğünde yüzü gömülerek solunumu engellenebilir. Kullanılan kumaşın da doğal malzemeden yapılmış ve hava aldıran bir dokuya sahip olması gerekir.

Yenidoğan bebek nerede ve nasıl uyumalı?

Yenidoğan bebeklerin en güvenli uyku pozisyonu sırt üstü yatmalarıdır. Yan veya yüzüstü yattıklarında gömülerek boğulma riski vardır. Yakınlarında veya üzerlerinde takılı çengelli iğne, kolye ve emzik zinciri gibi cisimler olmamalıdır.

Sağlıklı bir uyku için nelere dikkat edilmeli?

Oda iyi havalandırılmalı ve sıcaklığı 22-24 C arasında olmalıdır.

Yenidoğan bebeklerin gece ve gündüzü ayırt edebilmeleri bazen uzun sürmektedir. Bu nedenle gece karanlık gündüz de aydınlık ortamda uyutulması, adaptasyonda kolaylık sağlayacaktır.

Yenidoğan bebekler genel olarak anneyi emerek ya da biberonla besleniyorlarsa mamasını emdikten sonra uyuyacaktır. Anne karnına alışkın oldukları için aynı ortam koşulları onu güvende hissettirecektir. Annesinin sesi, sıcaklığı, sarmalanmak, hafif bir sarsıntı (hafifçe kucakta sallama, poposunu pışpışlama gibi) su veya hışıltı sesi onu ilk evinde, yani anne karnında hissetireceği için rahatça uykuya dalacaktır.

Yanlış uyku yöntemleri neler?

Çocuğu aşırı sarmak, çok sıcak odada uyutmak, yüzüstü bırakmak, şiddetli sallamak uygun değildir. Yapılan araştırmalara göre; özellikle ilk bir yıl anneyle aynı odada uyumak ani bebek beşik ölümü riskini ve apneyi azaltmaktadır.

Odaların ne zaman ayrılması gerekir?

En geç 2-3 yaş sonrası odaları ayırmak uygundur. Öncelikle çocuğu gündüz uykularında odasında uyutmak geçişi sağlamak için kolaylık sağlayacaktır. Çocuğa kendi odası ve yatağı olduğu anlatılmalı, ihtiyaç duyduğunda yanında olunacağı ve güven duygusu verilmelidir.