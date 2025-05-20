Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik kutlama: "Her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun"
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci bir süredir beraber olduğu sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Düvenci paylaşımına "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun" notunu düştü.
Oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
Çift, geçtiğimiz Mart ayında birinci yıl dönümlerini kutlamıştı.
Çiftlerden Düvenci şimdi de bir süredir beraber olduğu sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.
Düvenci paylaşımına "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun.
gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün…
Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda elele olacağımız için çok şanslı hissediyorum…" notunu düştü.