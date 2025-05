Ceyda Düvenci'den sevgilisi Güçlü Mete'ye romantik kutlama: "Her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun"

Düvenci paylaşımına "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun.

gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün…

Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda elele olacağımız için çok şanslı hissediyorum…" notunu düştü.