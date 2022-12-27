Yenidoğan bebek beslenmesi nasıl olmalı, kaç saatte bir beslenmeli? Bebeğin doyduğu nasıl anlaşılır?

Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için beslenmesinden bakımına kadar her şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Bebeğinizin beslenme bilgileri her ay değişir ve tabii ne yediği de. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi /Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Elif Sabancı Birinci yenidoğan bebek beslenmesine dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Bebekler ne zaman gülmeye başlar, nelere güler? yazımızı da okuyabilirsiniz)

Yenidoğan bebek beslenmesi nasıl olmalı?

Bebeğinizin başı omuzlar ve kalçası aynı hizada, tüm gövdesi size tam dönük olacak şekilde, memeye ağzı tam açıkken tutturulur. Bebeğin dudakları dışa dönük, burun ucu ve çenesi memeye değiyor vaziyette, meme başının tüm kahverengi kısmı (areola) bebeğin ağzına girmelidir.

Yenidoğan bebek kaç saate bir beslenmeli?

İlk ay mümkünse bebek ne zaman beslenmek isterse beslenmeli, en fazla 2-3 saat aralıklarla emzirilmelidir.

Emzirme süresi neye göre belirlenir?

Bebeğin çene kasları güçlendikçe ve mide kapasitesi arttıkça daha çok miktarda ve daha hızlı beslenecektir.

Yenidoğan bebek gün gün beslenme miktarı öğün başı ne kadar olmalı?

Her bebek doğum kilosuna ve haftasına uygun olarak takip edilir, günbegün aldığı miktar artacaktır, miktar ölçek için göğüsün sağılması önerilmez. Unutulmamalıdır ki bebeğiniz sizi emerken; sizin sağabildiğiniz miktardan çok daha fazlasını emer.

Bebeğin doyduğunu nasıl anlarım?

Neredeyse tüm annelerin deneyimlediği ‘Çocuğuma yetiyor muyum?’ kaygısı. Bebeğimizin doyup doymadığını gerçekten nasıl anlarız? İlk aylarda bebeğimizi 2- 3 saate bir beslememiz gerekmekte.

Günde 5-6 kez idrar yapmasını bekleriz. Ortalama 3-4 kez kaka yapar. Bunu sağlayabiliyorsak içimiz rahatlayabilir. İlk 3 ay boyunca bebeğiniz 900-1200 gr kadar kilo alır.

Eğer bebeğiniz çok uykulu ise, memede kısa sürede uyuyakalıyor ise, çişli bez sayısı az ise, idrarda pembe-turuncu renkte lekelenmeler görülüyorsa, en önemli kilo alımı yeterli değilse emzirmenin değerlendirilmesi gerekir.

Aylara göre bebek emzirme saatleri ne olmalı?

İlk ay 8-12 arasında beslenme; ikinci-üçüncü aylar yaklaşık 8 beslenme; 4-6 ay arasında ortalama 6 beslenme yeterli olacaktır. Ancak bebeğiniz sadece beslenmek için değil, sakinleşmek için de , bağ kurmak için de emmek ister. Bu nedenle bebeğiniz ne zaman emmek isterse bu isteğini karşılamak gerekir.

Bebek büyüdükçe emzirme sıklığı düşer mi?

Emzirme süresi kısalır, bebeğiniz güçlendikçe 10-15 dakikada sütünüzü bitirmeye başlar, 6. ayınızda yaklaşık 5 dakikada bir göğsünüzün tamamını bitirebilir.

Bebeklerde gece beslenmesi ne kadar olmalı?

6. aydan itibaren bebeğinizin karaciğerinde rezerv oluşumu başlar, mide kapasitesi de artmıştır bu nedenle bu aydan sonra gece beslenmesi şart değildir; bebeğiniz uyanır talep ederse emzirilmelidir. Bebeğiniz 9. Aydan itibaren beslenme niyeti ile uyanmaz.

Bebeği emzirmek için uyandırmak gerekir mi?

Altıncı aya kadar beslenmeyi sağlamak için gerekiyorsa uyandırılmalıdır. 6. Aydan sonra aralıksız gece uykularına başlanabilir.

Anne sütümün yeterli olduğunu nasıl anlarım?

En sağlıklısını yeterli kilo alımını gördüğünüzde anlarsınız. Yeterli kaka ve çiş sayısı ile de takip edilebilir. Bazı bezlerde idrar reaktanları vardır, idrar ile temas ettiğinde renk değiştirirler ve takibi kolaylaştırır.